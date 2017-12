La llegada de Armani, cada vez más cerca

Fotos OBSESIÓN. Franco Armani es el hombre apuntado por Marcelo Gallardo para reforzar el arco del "Millonario".

Son horas decisivas para la incorporación de Franco Armani al Millonario. El club de Nuñez está dispuesto a ficharlo y él está esperando que la situación se destrabe para arribar al club por el cual alentaba en su infancia. Franco Armani se encuentra cerca de River y sólo resta que las dirigencias del Millo y de Atlético Nacional se pongan de acuerdo en las formas de la negociación para que las mismas lleguen a buen puerto.

Luego de rechazar la propuesta de dos millones de dólares, Atlético Nacional dejó en claro que el guardameta se marchará del club si se abona la cláusula de rescisión (tasada en el doble del ofrecimiento: cuatro millones de dólares). Sin embargo, en River no quieren llegar a dicha instancia para mantener las formas y evitar ciertos enojos o molestias por parte de la Comisión Directiva del verdolaga.

Entonces, ¿con qué cifra se llevaría a cabo el traspaso de Armani? Con una aproximada a los tres millones de dólares. De esta forma, se viven momentos de definición en una novela que aún no ha llegado a su final feliz pero que parece que (valga la redundancia) finalmente lo tendrá.

Batalla

River y el Decano ya se han puesto de acuerdo en la sesión del joven arquero al equipo de Ricardo Zielinsky, pero el portero aún no ha definido los números del contrato.

Si fuese por ambos clubes, su pase a préstamo sin cargo y sin opción de compra ya se habría realizado. Pero el caso es que Augusto Batalla aún no ha definido las cifras de su contrato y es por eso que aún no ha sido cedido. De esta forma, Ricardo Zielinsky todavía no puede contar con el (por ahora) arquero del River y todavía no sabe si la situación se destrabará.

Más allá de esto, por el momento (y teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan ambos clubes y el arquero) todavía no se ha definido quién se hará cargo de su sueldo o en qué porcentajes se responsabilizarán las dos instituciones en alusión al salario del guardameta.