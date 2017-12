A golpes, llenó de moretones a la ex y le destrozó los muebles

31/12/2017 -

"Vos me c... la vida, me alejaste de mi hija y mi familia, pero no voy a cargar con un muerto", bramó el violento hombre en contra de su expareja.

El escándalo terminó mal para una vecina de Sol de Julio, Ojo de Agua, y peor para su concubino.

De acuerdo con datos de la fiscal Cecilia Gómez Castañeda y Norma Matach, de su equipo de trabajo, el incidente sobrevino la madrugada del 21 de diciembre.

El día después de abandonar su casa, Claudio del Jesús Valdez retornó al lugar, destrozó puertas y muebles y amenazó a todos con un tenedor en la mano.

Sin hablar, atacó a trompadas a su pareja, María Inés Pedraza, con quien tiene una hija.

Durante tres minutos, la sujetó del cuello, la pateó en las piernas, le asestó trompadas en el rostro y le pisó fuerte los pies.

Luego, el aberrante sujeto tomó el televisor y lo lanzó al piso, también se deshizo del aparato de Direct TV, del celular de la víctima y cuanto objeto descubrió alrededor.

Y fue por más aún. Halló una botella con alcohol y roció la ropa de Pedraza, advirtiéndole que convertiría la casa en una hoguera.

Pero, en el colmo de la iracionalidad, cuando la víctima estalló en llanto, el acusado se tornó cuasidramático. Sentado en la cama, Valdez le manifestó: "¿Vos crees que no estoy arrepentido de lo que te hice?"

Entre el pavor y la perplejidad de Pedraza, el violento sujeto continuó: "Vos sos la culpable de todo y agarrate porque le voy a prender fuego a la camioneta". No menos desconcertante, le aclaró: "Yo te amo, pero me c...".

Cayó preso y la Fiscalía lo puso en órbita. En juicio abreviado, consensuado con la defensa, Valdez fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por la jueza Sara Harón. Si Valdez se acerca a la víctima, exclusión mediante, adiós a la libertad.