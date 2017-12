Policía suspende "fiestas" en la ruta 157 de Frías

Fotos VÍCTIMA. Sánchez fue herido el 25.

31/12/2017 -

Para fín de año es una tradición en Frías, al menos en los últimos años, que a la vera de la ruta 157 (hacia el norte) se acondicionen predios al aire libre y se realicen espectáculos, tipo boliche, como alternativas de celebraciones de estas fechas.

Sin embargo, ayer el jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº7, comisario inspector Walter Roldán, informó a empresarios y medios, a través de una nota, que ‘por disposición de Jefatura queda prohibida, no autorizada, toda reunión bailable en los locales Finca Danielle y Pista 157’.

Agregó: ‘Al público local se sugiere que se abstenga de concurrir a dichos locales, ya que se tiene previsto montar operativos de control vehicular y alcoholemia, estrictos’.

Si bien el escueto parte de prensa no específica las razones de la suspensión (se entiende que si no se cumplían con las normas de seguridad, no debería haber funcionado una de ellas con total normalidad par la noche de Navidad), la medida coincide con el trágico incidente del 25 de diciembre pasado.

Esa jornada, Matías Sánchez, un menor de 17 años, recibió una certera puñalada a la altura del cuello y que luego de 72 horas de agonía, los esfuerzos de los médicos del Hospital Regional no lograron salvarle la vida.

Dicha tragedia se situó a la vera de la ruta nacional 157, mientras varios jóvenes regresaban a la ciudad, justamente desde el único boliche que trabajó en esa ocasión (Pista 157) celebrando la llegada de Navidad.

Matías Sánchez (17), Javier Medina (21), otro apuñalado por el mismo agresor (Diego Acosta, hoy detenido) y otros jóvenes se encontraban a un kilómetro de la ciudad. Nadie sabe por qué, pero estalló una gresca. Javier Medina resultó con herida de arma blanca en la espalda y Sánchez, la fatal en el cuello.