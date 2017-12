Más romántico, Luciano regresa a La Salamanca

31/12/2017 -

En el 2013, la última vez que estuvo en el Festival Nacional de la Salamanca, Luciano Pereyra se dio el gusto de hacer un dueto con su ídolo, "Peteco" Carabajal. Y esa misma noche, también en el escenario "Jacinto Piedra" unió su voz con la de Marcela Morelo para el deleite de miles de alma que se conectaron brillantemente con este cantor universal.

Cinco años después, Luciano volverá a pisar el césped del club Sarmiento, donde se desarrollará el XXVII Festival Nacional de la Salamanca para entregar las canciones de "La vida al viento", su nuevo disco sucesor de "Tu mano", además de repasar su extensa discografía.

Su regreso al escenario "Jacinto Piedra" ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya lo reciben virtualmente, desde las redes sociales, a corazón abierto. Baladas y temas del cancionero folclórico argentino están siempre presente en los trabajos de Pereyra, un artista que, a partir de "Tu mano", ha profundizado la fusión latina por considerar que es "parte de nuestro ser, me enriquece y es folclore de todo mi continente".

Y amplió: "Hoy en día la fusión me parece que está bueno para enriquecer lo nuestro, lo que ya tenemos. De hecho, este disco para mí es de lo más romántico que he hecho en mi carrera y, a su vez, de lo más folclórico. Con el folclore de hoy con esta fusión que habla la Sole, hay canciones de acá que le sacás el loop de lo programado o lo urbano y le dejás la guitarra y es un huayno. Me parece que eso está buenísimo, la música ha ido cambiando. ¿Por qué estar ajeno a eso? Además si recorrés Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela y tenés un eje andino. A ver, Andrés Castro es colombiano y toca los charangos él también, cuando nos juntábamos que por ahí teníamos un ratito no paraba de hacer canciones de Los Chalchaleros".

Pereyra es partidario de la renovación. Y lo fundamente al sostener que "lo que yo siempre digo es que porque si en un disco no hacés una zamba o una chacarera no dejás de hacer folclore, todo lo contrario. Uno tiene que ir renovándose. Yo siempre en mis conciertos hago una zamba o una chacarera, es como cuando al árbol le seguís tirando agua y lo seguís regando. Mi raíz está, yo la tengo que seguir regando. ¿Cómo? Con este folclore de este disco. O sea, la chacarera siempre fue chacarera, pero de repente aparecieron Los Nocheros con baterías y guitarras eléctricas haciendo ‘La Cerrillana’. Vos decías ‘¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron Los Chalchaleros?’. La música va cambiando y eso fue genial, esas cosas para mí sirven y suman. Tenemos el legado de esos grandes artistas que nos dejaron todo: la poesía y la guitarra. Un Jorge Cafrune, un José Larralde, un Horacio Guarany, Mercedes Sosa".

Con "Los Auténticos Decadentes"

En este retorno a La Banda, ciudad donde se desarrollará el Festival Nacional de La Salamanca desde el 1º hasta el 5 de febrero de 2018, Luciano cerrará el lunes 5 de febrero junto con Los Auténticos Decadentes, Lucio Rojas, Los Altamirano, Marcelo Toledo, Kalama Tropical, Santiagueños del Río, Los Kijanos, Ivana Trejo, La Trova, Metachango y Carafea.

Luciano está feliz con todo lo que ha creado, con las canciones de su cuño y agradece a quienes hacen posible su permanencia y trascendencia: la gente.