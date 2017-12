31/12/2017 -

Las formas de comunicación evolucionan y Luciano Pereyra no quiere quedarse detenido en el tiempo. "Este disco es mucho más de amor que de desamor. Me he cansado por momentos y extraño la poesía. La forma de hablar y de comunicarse hoy cambió, yo extraño a Neruda, extraño la poesía de mi padrino (Horacio Guarany), extraño (Andrés) Chazarreta y el Cuchi Leguizamón. Me encanta, pero también entiendo que hoy en día la gente se comunica de otra manera. Mi sobrino se comunica de otra manera, me habla de otra manera, hay otro diálogo y otro idioma del cual uno tiene que estar pendiente y aceptarlo porque todo va cambiando".

Y añade: "A su vez, he sentido últimamente que muchas canciones en lugar de enaltecer o embellecer a la mujer la denigran y esa poesía no me gusta. Por eso sigo apostando en la poesía romántica a que le puedo decir a esa mujer ‘qué bueno que llegaste porque me cambiaste la vida’, ‘quiero tener 100 hijos como vos para que sean así de hermosos como vos’ o ‘me gusta amarte’. Me gusta la poesía romántica desde ese lugar, es un gusto y lo puedo hacer en la música".

Por otra parte, el 2017 ha sido no solamente un año productivo desde la creación sino también desde los reconocimientos. Es así como Pereyra recibió el diploma que lo reconoce Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito de la Cultura.