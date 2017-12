Las influencias musicales que destacan a la banda liderada por Rolo Sartorio

31/12/2017 -

Con respecto al trabajo con Armando Ávila, Rolo Sartorio se sintió muy seguro y compartió: "Armando tiene una cabeza gigante y es fanático del rock, a pesar de que todos sus éxitos han sido con la música pop, pudo encontrar la combinación perfecta para nuestras canciones, el conoce perfectamente el sonido de las bandas que nosotros escuchamos, como The Rolling Stones, The Clash, The Beatles, AC/DC, Led Zeppelin".

La Beriso fue telonera de los Rolling Stone en el Estadio Único durante las tres presentaciones que hicieron en el país. Además 15 mil personas vibraron con su música en el Estadio DirectTV Arena.

En mayo agotaron dos fechas en el estadio Ferrocarril Oeste de Buenos Aires en dos semanas y presentaron "La caja de La Beriso" que contiene toda la discografía de estudio + CD y DVD del Estadio Único de La Plata cuando se presentaron en 2015 ante 40 mil personas.

La banda argentina continúa con su crecimiento a nivel internacional: entre este año y el pasado, ya presentaron el álbum en Uruguay, Paraguay, Panamá, México (Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Mérida y Monterrey), Perú (Lima) y Estados Unidos (Texas, Dallas y Houston).