Hincha rival a Leo Ponzio:"Soy de Boca, pero vos sos un capo”

​En sus vacaciones, Leonardo Ponzio se acercó a Los Quirquinchos, en Santa Fe, para disputar un partido amistoso con fines benéficos. Y, en él, ocurrió una acción bastante peculiar en el fútbol argentino. En aquel partido, estuvieron presentes Jugadores locales como Danilo Gerlo, Fernando Belluschi y Pablo Becker, se sumaron a los invitados entre los que estuvieron el propio Ponzio, Leandro Desábato, Franco Armani, Martín Nervo e Ignacio Bogino, entre otros.

Unos segundos antes del inicio del juego, Leo se acercó a unos pocos fanáticos para firmar autógrafos y tomar algunas fotos con los ellos. En medio de la euforia que provocó su presencia, el hincha de Boca estuvo encantado de verlo y le pidió una foto. Lo más especial fue que cuando le dio al jugador su teléfono celular para que tomara la foto, se pudo observar que el teléfono tenía una stickers del escudo de Boca Juniors.

"Soy de Boca, pero vos sos un capo”, le dijo este hincha a Leo Ponzio tras sacarse la selfie.

"Uno se siente uno más en los lugares cercanos a donde nació y no hay dudas en querer volver. Y cuando se dan estos acontecimientos para ayudar a un amigo o a un club, no hay un no", expresó Ponzio, quien se tomó un rato en plenas vacaciones para dar una mano con este encuentro a beneficio. Así, quedó demostrado que el mediocampista de River trasciende cualquier camiseta, incluso la del rival de toda la vida.