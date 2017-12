Xavi Foj y el Dakar: “Ganará el coche más fiable”

Fotos Xavi Foj y el Dakar.

El Dakar que empieza el próximo sábado en Lima será el 28º para Xavi Foj. Espera luchar por el triunfo en la categoría T2 de 4x4 de serie con su Toyota Land Cruiser 150 y el apoyo de Cooper Tires. Debutó en 1991, su experiencia le permite ver la carrera más dura del mundo desde casi todas las perspectivas, por eso analiza el exigente recorrido planteado por Marc Coma, director deportivo de la prueba, la lucha de marcas en coches y las opciones de los favoritos.

Perú. Primeras cinco etapas (6-10 de enero). “Hay que pasar esa semana, que será un filtro y un gran desgaste. Nada extraordinario que no hayamos hecho en otras ediciones, pero hay que llegar al día de descanso bien situado”.

Bolivia. Etapas 6 a 8 (11-14 de enero). “Han buscado las pistas más duras, pero estamos en época de lluvias y cualquier desbordamiento de ríos es posible. También estarán las dunas del año pasado a 4.000 metros de altitud, ahí el coche no funciona. Si llegas detrás de los camiones tienes un problema. Son muy ratoneras y cerradas”.

Argentina. Etapas 9 a 14 (15-20 de enero). “Será clave salir airoso de Belén, allí la clasificación puede dar un vuelco. Y creo que será una etapa similar a la de hace cuatro años, donde se quemaban algunos coches o motos por el calor. Muchos pilotos top pueden perder mucho ese día por las altas temperaturas. Hasta que no se pase, la clasificación no quedará en su sitio. Y podemos ver lo que pasaba hace 15 años en África, que un piloto que parecía desahuciado se reengancha en la clasificación”.

Riesgos al abrir pista. “Sainz dice que no conviene abrir la etapa (por ganar el día anterior). Tiene cabeza, hace dos años el premio por haber ganado una etapa le hizo encontrarse antes que nadie la emboscada para encontrar un waypoint en el kilómetro cinco. Y esta carrera se puede decidir por un waypoint”.

Fabricantes. “Creo que ganará el coche que sea más fiable. Peugeot en la edición del año pasado tuvo uno indestructible y para este año lo han evolucionado. Toyota ha trabajado muchísimo más y tiene un Hilux nuevo con el centro de masas equilibrado, lo han comprimido todo atrás. Es un coche espectacular, pero lo han terminado a última hora y desconocemos si tiene fiabilidad. Y no hay que olvidarse de los Mini, quizás el más fiable de todos. Además han hecho su buggy para Mikko Hirvonen, ellos conocerán las prestaciones”.

Buggy o 4x4. “Con el nuevo reglamento no sabría decir. Los 4x4 pesan 50 kilos menos ahora. Con más suspensión y unos neumáticos de última generación, la carrera no va a decidirse por 4x4 o 4x2, sino por qué coches se paran. En dunas cerradas como las de Perú no veo tanta ventaja para el buggy”.

Pilotos favoritos. “Peugeot ya tiene a cuatro que pueden ganar. Despres, Peterhansel, Sainz que quiere ganar sí o sí y Loeb, que ya demostró sus opciones el año pasado. Por estilo de pilotaje, Peterhansel es el que sabe cambiar el ritmo mejor que nadie y su copiloto es buenísimo, como mecánico es el mejor. Pero pilotos rápidos tenemos a Al-Attiyah, a Loeb y a Sainz, que tiene un ataque espectacular. Roma también llega a punto y si tiene confianza en el coche estará ahí”.