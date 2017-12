Fotos Cómo ahorrar combustible si te vas de vacaciones en el auto

Hoy 09:27 -

Se termina el año y empiezan las vacaciones, que en muchísimos casos implican subirse al auto y salir a la ruta en busca de un destino para descansar.

Te damos diez consejos para que tengas en cuenta antes y durante el viaje, y así aprovechar al máximo cada litro de combustible.

1) Mantené velocidades constantes todo lo que puedas. Las aceleraciones bruscas y los cambios en el ritmo de la marcha aumentan el consumo.

2) No lleves el motor a elevadas revoluciones (rpm) si no hace falta. ¿Cuándo sí hace falta? Al realizar un sobrepaso en ruta, que necesitás la máxima respuesta. Pero fuera de eso, llevalo lo más "relajado" posible. Hacé los cambios entre 2.000 rpm y 3.000 rpm.

3) Antes de salir revisá la presión de los neumáticos. Con las ruedas desinfladas tu auto consume más. Fijate en el manual o al costado de la puerta, pero en general para la ruta ronda las 35 libras.

4) Usá el aire acondicionado lo necesario. Evitalo (dentro de lo posible) en la ciudad, donde la ventanilla baja te lo puede compensar. En ruta no, porque empeora la aerodinámica y el motor debe hacer más esfuerzo (lo que te ahorrás por no prender el aire lo gastás por tener la ventanilla baja).

5) Evitá llevar portaequipajes en el techo. Afecta la aerodinámica, el motor trabaja más exigido y aumenta el consumo de combustible.

6) Si parás más de un minuto apagá el motor. Esto ahorra más nafta de la que pensás.

7) Hacele alineación y balanceo antes de salir a la ruta.

8) Evitá llevar cosas de más o innecesarias. Cada kilo se paga con combustible. Más peso, más consumo.

9) Si no conocés las rutas planificá tu viaje. Así no te perdés ni das vueltas de más. Si es una zona medio inhóspita (Patagonia, Puna, montaña, etc.) siempre llevá el viejo y querido mapa de papel.

10) Hacele un service general al auto. Ya sea por falta de mantenimiento o por la falla de alguna pieza mecánica, un problema puede repercutir en un mayor consumo.