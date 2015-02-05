CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Enero 2018
A LAS 19.00 JOSÉ DE EGIPTO
Por El Liberal
02/01/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 JOSÉ DE EGIPTO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.25 #HASHTAGVIAJEROS
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 RUSIA SALVAJE
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA HISTORIA DE DIOS
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CINE ATP
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 PASAPALABRA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LUNFARDO ARGENTINO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES VS. RED STAR - JUEGO 3
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA TOCATA
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.36 POR AMOR AL JUEGO
10.15 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE
NAVIDAD
11.57 RETRATO DE AMOR
14.04 EL DOCTOR CABLE
15.54 MARÍA ANTONIETA - LA REINA ADOLESCENTE
18.16 LA CASA DEL LAGO
20.10 ¿SOLO AMIGOS?
22.00 PALABRAS ROBADAS
23.54 RÍO MÍSTICO
TCM
08.56 LA NIÑERA
09.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.04 LA NIÑERA
11.30 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
13.27 AL CAER LA NOCHE
15.17 LA EDAD DE LA INOCENCIA
17.51 MI PRIMER BESO
19.43 FILADELFIA
22.00 CARACORTADA
TNT
06.00 DINOSAURIO
07.20 LOS SUPERAGENTES, NUEVA GENERACIÓN
08.53 AJUSTE DE CUENTAS
10.51 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO
DEL GUERRERO
12.47 JUMANJI
14.39 UN PAPÁ GENIAL
16.23 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
18.01 ENTRENANDO A PAPÁ
20.02 UN HOMBRE DIFERENTE
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
23.53 PROYECTO X
01.23 LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA
SPACE
07.23 EL DEMOLEDOR
09.26 CIUDAD EN LLAMAS
11.07 LA ROCA
13.32 LA ÚLTIMA FORTALEZA
15.53 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
18.08 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2
20.26 EL CÓDIGO SECRETO
22.00 LOBO GUERRERO
23.40 EL REMANENTE
CINECANAL
06.00 SPOILER ALERT
07.23 EL DEMOLEDOR
09.26 CIUDAD EN LLAMAS
11.07 LA ROCA
13.32 LA ÚLTIMA FORTALEZA
15.53 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
18.08 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2
20.26 EL CÓDIGO SECRETO
22.00 LOBO GUERRERO
23.40 EL REMANENTE
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ONCE UPON A TIME
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ONCE UPON A TIME
A DÓNDE IR
CLUB OLD LIONS
(COSTANERA)
+JUEVES 4 DE ENERO,EN EL 47º
FESTIVAL DE LA CHACARERA,
RALY BARRIONUEVO, TANTA,
ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO OTINETTI,
MOSOJ ÑAUPA, ROMINA CHEJOLÁN,
EL MAYLÍN, KIKE OYOLA,
LA RESERVA, AXEL INGER, LA
GUARDIA SALAMANQUERA, DÚO
ASTILLA Y LOS DUENDES COPLEROS.
+VIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL
DE LA CHACARERA, NÉSTOR
GARNICA, EL VISLUMBRA DEL
ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL,
ENRIQUE MARQUETTI,
ARMANDITO SANTILLÁN JUNTO A
LOS MÚSICOS DE SAN ESTEBAN,
TUCHO RUFFA, MARIELA CARABAJAL,
SALITRAL, LA GREDA, LA
CRUZA DANZA, DANI CAMINOS Y
BELÉN HERRERA.
+SÁBADO 6, EN EL 47º FESTIVAL
DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU,
CUTI Y ROBERTO CARABAJAL
LAS SACHAGUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, KALAMA, JOVITA
SUBIRE, DANZA ASÍ, ÑAUPA
CUNAN, TURAYQUI, EL MESTIZO,
MARÍA EUGENIA DÍAZ, TAA
HUAYRAS, GANADORES DEL
PRECHACARERA Y DELEGACIÓN
SALA DE LA “POCHA” RAMOS,
FRÍAS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
02/01 -03/01- 18:00 (Cast) 21:00
(Subt)
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
02/01 - 03/01 - 17:30 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
02/01 -03/01- 20:00 (Cast) 22:20
(Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
02/01 -03/01-17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
02/01 - 19:30 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D):
TERROR (ATP)
02/01 -03/01- 22:10 (Subt)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
02/01 -03/01- 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
02/01 -03/01- 18:30 (Cast) 21:30
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS
DÍAS)
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP
C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS
DÍAS)
LA ESTRELLA DE BELÉN
ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS
LOS DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA
DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -
22:40 (TODOS LOS DÍAS)
EL GRAN SHOWMAN ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 -
22:30 (TODOS LOS DÍAS)