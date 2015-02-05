CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Enero 2018

A LAS 19.00 JOSÉ DE EGIPTO

02/01/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 JOSÉ DE EGIPTO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.25 #HASHTAGVIAJEROS

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 RUSIA SALVAJE

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA HISTORIA DE DIOS


CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CINE ATP

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 PASAPALABRA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LUNFARDO ARGENTINO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES VS. RED STAR - JUEGO 3

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA TOCATA

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

07.36 POR AMOR AL JUEGO

10.15 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE

NAVIDAD

11.57 RETRATO DE AMOR

14.04 EL DOCTOR CABLE

15.54 MARÍA ANTONIETA - LA REINA ADOLESCENTE

18.16 LA CASA DEL LAGO

20.10 ¿SOLO AMIGOS?

22.00 PALABRAS ROBADAS

23.54 RÍO MÍSTICO

TCM

08.56 LA NIÑERA

09.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.04 LA NIÑERA

11.30 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

13.27 AL CAER LA NOCHE

15.17 LA EDAD DE LA INOCENCIA

17.51 MI PRIMER BESO

19.43 FILADELFIA

22.00 CARACORTADA

TNT

06.00 DINOSAURIO

07.20 LOS SUPERAGENTES, NUEVA GENERACIÓN

08.53 AJUSTE DE CUENTAS

10.51 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO

DEL GUERRERO

12.47 JUMANJI

14.39 UN PAPÁ GENIAL

16.23 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

18.01 ENTRENANDO A PAPÁ

20.02 UN HOMBRE DIFERENTE

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

23.53 PROYECTO X

01.23 LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA

SPACE

07.23 EL DEMOLEDOR

09.26 CIUDAD EN LLAMAS

11.07 LA ROCA

13.32 LA ÚLTIMA FORTALEZA

15.53 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

18.08 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2

20.26 EL CÓDIGO SECRETO

22.00 LOBO GUERRERO

23.40 EL REMANENTE

CINECANAL

06.00 SPOILER ALERT

07.23 EL DEMOLEDOR

09.26 CIUDAD EN LLAMAS

11.07 LA ROCA

13.32 LA ÚLTIMA FORTALEZA

15.53 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

18.08 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2

20.26 EL CÓDIGO SECRETO

22.00 LOBO GUERRERO

23.40 EL REMANENTE

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ONCE UPON A TIME

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ONCE UPON A TIME


A DÓNDE IR

CLUB OLD LIONS

(COSTANERA)

+JUEVES 4 DE ENERO,EN EL 47º

FESTIVAL DE LA CHACARERA,

RALY BARRIONUEVO, TANTA,

ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO OTINETTI,

MOSOJ ÑAUPA, ROMINA CHEJOLÁN,

EL MAYLÍN, KIKE OYOLA,

LA RESERVA, AXEL INGER, LA

GUARDIA SALAMANQUERA, DÚO

ASTILLA Y LOS DUENDES COPLEROS.

+VIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL

DE LA CHACARERA, NÉSTOR

GARNICA, EL VISLUMBRA DEL

ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL,

ENRIQUE MARQUETTI,

ARMANDITO SANTILLÁN JUNTO A

LOS MÚSICOS DE SAN ESTEBAN,

TUCHO RUFFA, MARIELA CARABAJAL,

SALITRAL, LA GREDA, LA

CRUZA DANZA, DANI CAMINOS Y

BELÉN HERRERA.

+SÁBADO 6, EN EL 47º FESTIVAL

DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU,

CUTI Y ROBERTO CARABAJAL

LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, KALAMA, JOVITA

SUBIRE, DANZA ASÍ, ÑAUPA

CUNAN, TURAYQUI, EL MESTIZO,

MARÍA EUGENIA DÍAZ, TAA

HUAYRAS, GANADORES DEL

PRECHACARERA Y DELEGACIÓN

SALA DE LA “POCHA” RAMOS,

FRÍAS.


CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII

(3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

02/01 -03/01- 18:00 (Cast) 21:00

(Subt)

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

02/01 - 03/01 - 17:30 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

02/01 -03/01- 20:00 (Cast) 22:20

(Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

02/01 -03/01-17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

02/01 - 19:30 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D):

TERROR (ATP)

02/01 -03/01- 22:10 (Subt)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

02/01 -03/01- 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt)

STAR WARS EPISODIO VIII

(2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

02/01 -03/01- 18:30 (Cast) 21:30

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS

DÍAS)

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP

C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS

DÍAS)

LA ESTRELLA DE BELÉN

ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS

LOS DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA

DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -

22:40 (TODOS LOS DÍAS)

EL GRAN SHOWMAN ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 -

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

 
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