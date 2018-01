02/01/2018 -

Fuentes puso de relieve que la ciudad debe lidiar con los problemas de vandalismo que afectan principalmente al servicio de alumbrado. No obstante, dijo que proyecta acciones para mejorar el servicio a la comunidad.

Con ese propósito, dijo que se incorporará una moderna central que avisará de inmediato, dónde hay problemas con el alumbrado para su reparación. "Estamos analizando incorporar un programa para un relevamiento georeferenciado donde se pueda tener la luminaria que funciona y la que no, un sistema de monitoreo en tiempo real", explicó.

"Estamos por comprar una central, son cosas que no son nuevas, pero lo parecen si uno no las tiene. Esta central será instalada en la Dirección de Electricidad para que pueda recibir todo y pasar información de manera urgente, y que también me vaya quedando un registro de la demanda y de la respuesta", resaltó.