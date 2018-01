Santiago Rosales jugará en Olimpia

Fotos CHANCE. Santiago Rosales no pudo afirmarse en Racing y ahora jugará en Olimpia de Paraguay.

02/01/2018 -

Santiago Rosales, que nunca pudo hacer pie en la Academia, estaba en la búsqueda de un club que lo cobije y le dé la continuidad que no supo ganarse en Racing club. El mediocampista marplatense será finalmente jugador de Olimpia de Paraguay, que abonará a Racing un cargo por el préstamo y luego se reservará una opción de compra del pase del jugador.

Rosales, quien no iba a ser tenido en cuenta por el flamante DT de la "Academia", Eduardo Coudet, llegará a la entidad de Asunción, en carácter de cedido, por una temporada, con un cargo de 600 mil dólares.

El club "Decano" tendrá la chance de adquirir el 50 por ciento de la ficha del ex Aldosivi en dos millones de dólares (se descontará lo ya abonado), en caso de que quiera hacerse uso de la opción.

De este modo, Rosales se integrará a la nómina de Olimpia y estará bajo la supervisión del también argentino Daniel Garnero, quien es el nuevo DT, procedente de Guaraní.

Otro argentino que revista en el plantel "franjeado" es el zaguero central Hernán Pellerano (ex Independiente y Vélez), que está restableciéndose de una fractura en una de sus vértebras lumbares.

Aunque no se contactó con dirigentes del club, Ignacio Malcorra reveló que lo llamó Coudet y confirmó su deseo. "No hace falta que te convenzan para ir a un grande como Racing", dijo el volante, quien actualmente juega en el Tijuana.

"Por lo que tengo entendido, está complicado. Supuestamente, el club no quiere que me vaya. Eso lo manejan mis representantes. Acá los clubes tiene dueños, no es como en la Argentina. A mí todavía no me llamó ningún dirigente de Racing, tampoco Milito. No tengo mucha idea cómo están las negociaciones. Estoy cómodo, llevó un año y medio y mi familia está adaptada", agregó.