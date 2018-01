Cronograma de los partidos del Ferro en la segunda fase

02/01/2018 -

El siguiente es el calendario de partidos de Central Córdoba en la segunda fase, en la que integrará la zona B y tendrá cuatro partidos de local y tres de visitante.

Domingo 4 de febrero: vs. Chaco For Ever o Crucero del Norte de Posadas (local). Domingo 11 de febrero: vs. Gimnasia y Tiro de Salta (visitante). Domingo 18 de febrero: vs. Unión de Sunchales (local). Domingo 25 de febrero: vs. Sarmiento de Resistencia (visitante). Domingo 4 de marzo: vs. Sportivo Belgrano de San Francisco (local). Domingo 11 de marzo: vs. Chaco For Ever o Crucero del Norte de Posadas (local). Domingo 18 de marzo: vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (local).

El Pentagonal Final se jugará en abril: domingo 1, sábado 7, miércoles 11, domingo 15 y domingo 22.