Ferro pone en marcha hoy el ciclo de Alejandro Orfila

02/01/2018 -

El plantel de Ferro Carril Oeste, rival de Mitre en la reanudación de la B Nacional, retornará hoy a las prácticas y lo hará bajo el mandato del director técnico Alejandro Orfila, quien así comenzará su ciclo en el club de Caballito, de cara a la segunda etapa del torneo de la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo "verde", de floja campaña en lo que va del certamen, se entrenará en el estadio, a partir de las 9.30. Orfila, ex entrenador de Comunicaciones, sustituirá a Fabio Radaelli, quien se alejó del cargo, luego de una discreta producción que apenas contempló 7 sobre 30 puntos posibles. Las novedades consistirán en los tres refuerzos que hoy se presentarán en el primer entrenamiento del año: el zaguero central Gabriel Díaz (ex Comunicaciones y de último paso por San Luis Quillota de Chile), el mediocampista Tomás Asprea (Comunicaciones) y el delantero Jonathan Herrera (Deportivo Riestra). En tanto, los defensores Alejandro Pérez y Mariano Echeverría se desvincularon y no estarán en la práctica, mientras que el atacante paraguayo Roberto Moreira Aldana mantendrá una charla con el técnico para saber si el uruguayo lo tiene en sus planes para la temporada venidera. El equipo de Caballito ya tiene previstos una lista de cinco encuentros amistosos: el sábado 13 con Ituzaingó (en Pontevedra), martes 16 con un combinado de Agremiados (Pontevedra), sábado 20 con Laferrere (Caballito), martes 23 con UAI Urquiza (Taxco Ranch) y sábado 27 con Brown de Adrogué (Caballito).