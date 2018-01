Se complica la llegada de Cristian Chávez

02/01/2018 -

La llegada del delantero Cristian Chávez a Quilmes se trabó en las últimas horas, a partir de que Guaraní de Paraguay solicita un "monto elevado" por el préstamo del jugador. "No estamos en condiciones de pagar el monto elevado que nos solicitaron por el jugador" consideró una fuente cercana a la entidad, en relación a las dificultades que surgieron en los últimos días para la vinculación del ex atacante de Brown de Adrogué, San Lorenzo y Atlético Tucumán, entre otros clubes. Chávez no será tenido en cuenta por el flamante DT de Guaraní, el argentino Sebastián Saja, de cara al comienzo de la Copa Libertadores. El jugador deberá conseguir su salida del club, a préstamo, sin cargo y sin opción. Y también "deberá bajar sus pretensiones económicas", dijo la fuente consultada. Otras alternativas que asoman como probables refuerzos son los volantes Nicolás Bertochi (sin lugar en Tigre) y Hernán Fredes (que sería negociado por Defensa y Justicia), respectivamente.