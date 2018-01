Las fusiones y compras llegaron a U$S 2.900M

02/01/2018 -

Unas 31 operaciones de fusión o adquisición de empresas se registraron a lo largo de 2017, por unos U$S 2.900 millones.

Los sectores más activos, analizando por cantidad de transacciones, fueron: energía 26%, minería 19%, industria 13% y alimentos y bebidas 10%.

A nivel América Latina, Brasil ocupa el primer lugar en transacciones con 54%, mientras que la Argentina se ubica en el segundo puesto con el 16% de los mismos. En plena negociación para el 2018, se estiman que las transacciones fusiones y adquisiciones podrían alcanzar los U$S 11 millones. Ese valor puede ser mucho más importante considerando que hay muchas transacciones cuyos montos no se informaron, dijo la asesora financiera First Capital Group.