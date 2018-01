Reprobó la "cacería" judicial a kirchneristas "sin sustento legal"

02/01/2018 -

La gobernadora de Tierra del Fuego desde 2015, Rosana Bertone, consideró que ‘no todos’ los casos de corrupción investigados durante el kirchnerismo son iguales, y pidió distinguir uno de otros.

"Hay situaciones distintas advirtió- no son lo mismo los bolsos del (ex secretario de Obras Públicas José) López que el reciente procesamiento a Cristina por el Memorándum de Irán o la situación del (ex ministro de Planificación, Julio) De Vido".

Incluso Bertone criticó el accionar del Poder Judicial, aún en los casos donde existen pruebas concretas de hechos de corrupción y se produjeron detenciones preventivas ‘sin sustento legal’.

"El antecedente que están generando con la jurisprudencia sobre prisión preventiva le va a terminar saliendo muy caro al país. Desvirtúa el derecho de defensa de una manera imposible de sostener", aseguró la mandataria fueguina que también es abogada penalista.

En ese sentido, puntualizó que "algunos jueces penales han tomado decisiones apremiados por las circunstancias y que no hubiesen adoptado en otro momento. Quizá están preocupados por sus propias situaciones. De este modo, la Justicia penal tal como la conocemos se ha desvirtuado y eso no implica avalar la corrupción, sino defender las instituciones", aclaró la gobernadora en dialogo con Télam.