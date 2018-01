Para Vidal, hay que seguir peleando por más coparticipación para Bs. As.

02/01/2018 -

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo que "hay que seguir peleando" por más coparticipación federal de impuestos para Buenos Aires, a la vez que definió como "histórico" el haber recuperado recursos por falta de actualización del Fondo del Conurbano. "Para la provincia es histórico que se pueda recuperar parte de lo que le quitaron’, subrayó en relación al nuevo pacto fiscal, que aumenta la llegada de fondos para la provincia de Buenos Aires. En una entrevista que publicó el diario La Prensa, advirtió sin embargo que "hay que seguir peleando" porque la provincia pasó de recibir un 18% a un 23,24% de coparticipación, pero aun "aporta el 37%" de los ingresos totales, por lo cual sigue en desventaja. "Durante muchos años la provincia aportaba el doble de lo que recibía, y eso no le pasaba a ninguna provincia del país", remarcó. Consideró que si bien en 2018 "no va a haber grandes diferencias" en los fondos que recibirá Buenos Aires "en 2019 sí". Para Vidal "las rutas que faltan, las cloacas que faltan, el agua potable que falta, los niveles de pobreza del conurbano" obedecen a que el dinero que le hubiera correspondido a la provincia "no estaba".