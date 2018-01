Liverpool ganó con el tiro del final y festejó

Fotos ALEGRÍA. Los Diablos Rojos desataron la locura con un gol de Klavan.

02/01/2018 -

Liverpool logró ayer, sobre la hora, su tercera victoria consecutiva en la liga inglesa de fútbol con el éxito como visitante ante Burnley por 2 a 1 en el partido válido por la fecha 22.

El senegalés Sadio Mané (ST 16m) abrió la cuenta para Liverpool, mientras que el islandés Johann Gudmundsson (ST 43m) marcó la igualdad para Burnley. El estonio Ragnar Klavan (ST 49m), de cabeza, señaló el gol del triunfo y se transformó en héroe con la última jugada del partido.

El equipo del alemán Jürgen Klopp, consiguió el tercer éxito en fila y alcanzó los 44 puntos, a 15 del líder invicto Manchester City que hoy enfrentará Watford.

Por su lado, el zaguero central argentino Marcos Rojo fue titular en el Manchester United, que superó como visitante a Everton, por 2-0. Los goles del conjunto que orienta el portugués José Mourinho fueron obra del francés Anthony Martial y Jesse Lingard. El arquero del seleccionado argentino, Sergio Romero, estuvo en el banco del United, ahora escolta del City, a 12 unidades.

Otros resultados de la jornada: Brighton And Hove 2, Bournemouth 2; Leicester City 3, Huddersfield 0 y Stoke City 0,Newcastle 1.

Hoy: Southampton vs. Crystal Palace; Swansea City vs.Tottenham; West Ham vs. West Bromwich; Manchester City vs. Watford. Mañana: Arsenal vs. Chelsea.