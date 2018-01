González pide que no se pierda el diálogo en el Congreso

Fotos GLADYS GONZÁLEZ.

02/01/2018

La senadora de Cambiemos por Buenos Aires, Gladys González, salió a responder las críticas del kirchnerismo al oficialismo, y planteó que no se pierda el diálogo en el Congreso ante la presencia de Cristina Kirchner.

El kirchnerismo denunció un "atropello institucional" del gobierno a la oposición en el Congreso. Al respecto, González recordó que fue diputada nacional durante 6 años, "cuando el oficialismo K tenía mayoría, y el Congreso era una escribanía y era permanente la violación del reglamento de la Cámara".

Por el contrario, aseguró que "estos dos años pasó lo contrario, no solo porque no tenemos mayoría, sino por la forma como queremos relacionarnos. Nosotros creemos en el diálogo y es lo que hay en el Congreso, con proyectos que se trabajan con la mirada de todos".

Respecto de la irrupción de la expresidenta en el Parlamento, consideró que ello "no debe significar que se pierda ese diálogo y el consenso". Recordó que Cristina Kirchner dijo no estar de acuerdo con el Gobierno, y apuntó que "no hay problema" con ello, pero "lo que no queremos es que se insista en la violencia desde adentro hacia afuera".