Confesó que hizo de todo para superar la muerte de su hija

02/01/2018 -

Cris Morena es una de las productoras de ficciones destinadas a niños y adolescentes de mayor éxito. Pero hay un dolor que la obligó a hacer un paréntesis en su carrera profesional. Hace 7 años la muerte de Romina Yan la motivó a recorrer el mundo buscando respuesta para continuar adelante con su vida. Así lo reveló en "Tiene la palabra", el ciclo de Daniel Malnatti y Luciana Geuna en TN.

"Vos hiciste mucho trabajo para ponerte de acuerdo con su ausencia, hiciste viajes, cursos, experiencias", introdujo el tema Malnatti. "Todo lo que acabas de decir, probé todo. Viajé, fui a infinidad de lugares que me decían ahí vas a encontrar un poco de paz, estuve con grupos de gente que habían perdido hijos, estuve en grupos religiosos que hablaban del alma, y después de a poco fui encontrando las personas adecuadas", expresó la empresaria.

"Hubo dos personas que me acompañaron muchísimo, una de ellas fue mi psicóloga. Yo tuve un año anterior muy triste y no sabía por qué, porque me iba increíblemente en lo profesional, estaba muy bien afectivamente, pero yo estaba con una angustia espantosa, inenarrable. Y después, cuando pasó lo de Ro, me di cuenta que el alma está siempre adelantada a uno, lo que pasa es que no te lo dice’, concluyó Cris, quien, consultada por Geuna sobre si la sentía presente, afirmó: "Sí, la siento cerca, la siento muchas veces adentro mío".