Silvia Kutika nunca le contestó la propuesta de casamiento a "Pipo"

02/01/2018 -

Los actores Silvia Kutika (59) y Luis "Pipo" Luque (61) llevan 25 años de amor, y nunca pasaron por el Registro Civil. La actriz de la telenovela "Las Estrellas" reveló el porqué y cómo empezó su relación.

"Alejandra Darín hizo las veces de Celestina. Tenía un hijo chico y estaba reacia a formar una pareja de nuevo. Un día se acercó Alejandra y me dijo ‘Pipo me pidió que te dijera que tiene fines serios con vos’. ¡Me morí de amor!", recordó.

Y agregó: "Sigo tan enamorada de él como el primer día. Me gusta mucho escucharlo porque es una persona muy inteligente, resiste archivos de acá a la China, tiene mucho humor y es un profesional al que admiro profundamente. Es un ser muy sensible, cálido y está atento a los detalles", aseguró.

Pero, lo más sorprendente fue cuando la actriz contó cómo Luis le propuso casamiento sin recibir aún la respuesta. "Fue hace como 10 años ya. Estábamos charlando y en un momento, me tiró ‘¿te querés casar conmigo?’. ¡Me quedé helada! No le pude contestar. Me encantó, pero no lo esperaba. Seguimos charlando como si nada y nunca le contesté", reveló.