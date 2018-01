Agustín Casanova desató un ácido comentario de Ángel de Brito en Twitter

02/01/2018 -

El excantante de Márama, y exBailando por un sueño, Agustín Casanova (24) está a punto de debutar en la pantalla de El Trece con "Simona" junto a Ángela Torres. Y si bien está feliz, hay un episodio del 2017 que le dejó un sabor amargo: su cruce con Ángel de Brito, el jurado del ciclo que conduce Marcelo Tinelli, que detonó su renuncia.

"Exploté porque me había separado ese mismo día. Pedí por favor si por esa noche podía pasar desapercibido. Fue peor. Sé que Marcelo me quiso cuidar porque no me preguntó nada, pero Ángel, por ejemplo, empezó a hacer preguntas y yo ya vi para dónde iba", señaló en una nota para el diario El País de Uruguay.

"Si ese día no me hubiese separado, me hubiera reído como siempre, pero me sentía tan mal que respondí. No me quería enojar ni desubicar, pero quise decir lo que pensaba. Y sigo pensando lo mismo de Ángel De Brito", lanzó Agustín, y el contraataque no tardó en llegar. "Por qué no le dijo en la cara a Tinelli que lo habían ‘estafado’. Un ingrato con todo el mundo. Y ultra falso", lanzó De Brito desde Twitter.