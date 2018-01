Dorys del Valle volvió con "Acaloradas" y recorre Córdoba

02/01/2018 -

La actriz Dorys del Valle recorre Córdoba con la comedia "Acaloradas" de Esther Feldman y Cristina Wargon, dirigida por Ernesto Medela, junto a sus compañeras de elenco Andrea Rincón, Claribel Medina y Alejandra Rubio.

Este verano estará en la piel de una madre brava en esta pieza que refleja la mirada de un grupo de mujeres de 50 años sobre el amor, la sexualidad y los vínculos.

Cuando le preguntan sobre qué expectativas tiene con la gira de "Acaloradas", Dorys del Valle es muy clara: "El resultado lo saco el último día, no me fijo en números, ya que debo realizar la obra todos los días de la misma manera, más allá de si viene mucha o poca gente. El productor Héctor Caballero siempre me dice: ‘ Contale a la gente cómo salís a escena’, porque me despreocupo absolutamente de todo, sólo estoy allí: la función es sagrada. Soy la primera en llegar y la última en irme del teatro". La actriz ya protagonizó esta comedia en el 2004, pero asegura no recordar a qué personaje le dio vida. "No me acuerdo bien a quién interpretaba en aquella versión donde trabajé junto a Chunchuna Villafañe, Cristina Alberó y Marikena Riera, de veras, realicé infinita cantidad de comedias...estuve en todos los teatros de la avenida Corrientes, pero además nunca cuento ni cómo es el rol ni el argumento de la obra: la gente va, paga la entrada y entonces puede verla".