Actriz llegó a los 11 millones de seguidores

02/01/2018 -

La actriz Millie Bobby Brown compartió en Instagram la noticia de que, en dicha red social, llegó nada menos que a once millones de seguidores. "11 MILLIEon", escribió la actriz de la serie Stranger Things junto a una imagen de sí misma rodeada de arreglos florales alusivos a la meta alcanzada.

En noviembre, la joven que interpreta precisamente a una nena a la que llaman "Once" también había destronado a Dwayne "The Rock" Johnson del primer puesto de la encuesta anual Top Actors Chart, realizada por la compañía de análisis de redes sociales MVPindex, que revela quiénes son los intérpretes más populares en las búsquedas en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Google Plus.

Asimismo, la actriz tiene muchos motivos para comenzar el 2018 con una sonrisa. Hace unas semanas, el Sindicato de Actores la nominó como una de las mejores intérpretes televisivas del año y el 21 de enero podría arrebatarle el premio a candidatas como Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) y Claire Foy (The Crown).