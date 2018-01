Chano estuvo de fiesta antes de la internación

02/01/2018 -

El músico Santiago "Chano" Charpentier permanecía internado en el hospital Austral (hasta el cierre de esta edición), donde ingresó el domingo por la tarde tras haber sufrido una indisposición en su domicilio de Capilla del Señor.

Luego de ser atendido en su domicilio, adonde se encontraba con un amigo, el cantante fue trasladado e internado de urgencia al Hospital Austral de la localidad bonaerense de Pilar.

El cuadro por el que fue ingresado no fue reportado por las fuentes hospitalarias, quienes dijeron que "no se dará ningún parte médico hasta no ser consensuado entre la familia y los médicos".

Sin embargo, se pudo conocer extraoficialmente que el vocalista habría sufrido un cuadro de hipertensión poco antes de las 18, lo que obligó a su hermano y antiguo compañero en la banda de pop rock, "Bambi" Moreno Charpentier a suspender una transmisión en vivo en redes sociales que tenía prevista para la tarde del domingo.

No obstante, otros hablaban de un posible brote psicótico.

Una noche antes de su traslado al Austral, Chano estuvo divirtiéndose en una disco de Pilar, Sunset. Allí se fotografió con varias fanáticas que luego subieron las imágenes a las redes sociales, y que la periodista Fernanda Iglesias compartió en su cuenta de Twitter.

Proyectos

Hace apenas dos semanas, "Chano" Moreno Charpentier había presentado algunas canciones de su proyecto solista y a los integrantes de la banda que lo acompañará en su esperado debut en vivo en el Estadio Luna Park el próximo 3 de mayo: Martín Pomares (guitarra y dirección musical), Mariano Campoliete (guitarra, ukulele, charango y teclados), Juan Bruno en guitarra, -estos tres ex Bersuit-, Pablo Ielasi (en bajo), Manu Pineda en (teclados) y Cristian Borneo en batería.

Como previa de lo que se viene en el 2018, realizó ese breve espectáculo en un estudio de grabación de Palermo donde repasó algunos de sus éxitos como "Carnavalito", "Claramente", "Naistumichiu" y "La Noche".

Para palpitar el gran espectáculo del Luna, Chano tenía previsto dar un recital gratuito en Parque Camet, en Mar del Plata, el próximo 23 de enero.

Consultado sobre el proyecto solista, Chano había dicho que no piensa editar un disco, sino simplemente publicar singles acompañados por videos en las Tiendas Digitales.

"No pienso más en discos, voy a seguir sacando singles. Me puse en el lugar de la gente: ya nadie compra discos. Encima, hoy en día cuando se habla de la palabra ‘disco’, todos piensan en un CD y el CD va a desaparecer dentro de pocos días", señaló en aquella presentación y agregó: "Yo creo que en los discos hay mucho relleno, se graban cosas por grabar, temas deformes que las bandas no terminan tocando porque se nota que no salieron de una necesidad genuina, sino que es algo forzado para cumplir con cierta cantidad de temas".

Más allá de su presente musical, el cantante cuenta con antecedentes escandalosos, sobre todo por sus accidentes de tránsito. En marzo del año pasado, el ex vocalista de Tan Biónica chocó con su licencia vencida y sin seguro.

Antes, en agosto de 2015 había impactado contra ocho autos estacionados en Núñez, bajo los efectos del alcohol y drogas. Tras ello, recibió una golpiza de los dueños de los vehículos.