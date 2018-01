Iliana combina amor y trabajo en Mar del Plata

Fotos En "La Feliz" comparte sus días con su pareja, Antonello Grandolfo.

Durante largos veranos el nombre de Iliana Calabró estuvo asociado a la villa Cordobesa, pero este año la actriz eligió cambiar de destino y se unió a la propuesta teatral "Mi vecina favorita" que encabeza Lizy Tagliani en Mar del Plata.

La comedia le está permitiendo disfrutar del éxito y de la compañía de su pareja Antonello "el Tano" Grandolfo (49) con quien mantiene una relación desde mediados del 2015.

Instalada en Mar del Plata, la actriz confesó que sus días junto a su novio son de película. "¡Él está chocho! Le encanta salir a cenar. Es muy sociable. Se lleva bien con todos mis compañeros. También vienen sus hijos, que tienen cero problema. Más historia tienen los míos, Nicolás (24) y Stéfano (19)", declaró Iliana, quien combina sus noches de teatro con tardes de playa.

Aunque vive un gran presente, la hija de Juan Carlos Calabró siente la ausencia de sus hijos: "Este año no pasamos las Fiestas juntos. Están de viaje. Y como mamá lo tengo que entender... aunque cueste. Como dice la frase ‘No son tus hijos, son hijos de la vida’. Pero a cada rato me pasan parte de sus actividades", remarcó.

Una vez más, Iliana demuestra su ductilidad para la comedia y su facilidad para sumarse a figuras como Lizy Tagliani, quien se tenía mucha fe para esta temporada de verano. "El público poco a poco está volviendo a Mar del Plata y espero que esta temporada sea pareja para todos en términos de recaudación. Yo no me puedo quejar sobre ese tema porque el año pasado con Nico Vázquez encabezamos la taquilla, pero sí sé que, por lo que me contaban otros compañeros, hace un tiempo que venía bastante difícil", explicó Lizy.

Pero no todo es color de rosa para Lizy. Una dura pelea la tiene enemistada desde hace bastante tiempo con su colega Florencia de la V, y las diferencias entre ellas están lejos de enmendarse. Tagliani ha declarado haber sido cercana a Flor cuando las unía un vínculo con Jorge Ibáñez, pero luego de la muerte del diseñador sus caminos comenzaron a separarse cada vez más.

La disputa que comenzó con la denuncia a la madre de Ibáñez de parte de De la V en mayo del año pasado se acrecentó cuando la ex conductora televisiva ninguneó a Lizy por copiarle el formato de "La Pelu", que Flor había hecho antes en un programa que se emitía por Telefé. "No hablo con ella. No siento ni que me pueda ningunear en nada. Hay que tener espejo en la casa y después hablar de los demás. No tengo diferencias, es que no somos compatibles", le respondió durísima Tagliani.