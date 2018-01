Fotos Habló el padre de Nahir Galarza: "Mi hija no es un monstruo"

Hoy 12:40 -

El padre de Anahí Galarza, la joven de 19 años que confesó haber matado de dos tiros en el pecho a su ex novio Fernando Pastorizzo, de 21, y dio detalles de la relación que su hija mantenía con la víctima.

“Mi hija no es un monstruo. Te lo digo desde el lugar de padre, es una chica que no tiene el perfil que se piensa”, aseguró en declaraciones.

“Ellos tuvieron hace mucho tiempo una relación, salían desde que tenían 15 años, pero ella nunca lo reconoció como novio”, detalló el hombre y agregó que Fernando “era una persona que ni siquiera hablaba con nosotros. Yo le decía (a Nahir) que lo traiga a cenar a casa”.

El papá de Nahir contó además que él y su mujer en estos días se estuvieron “interiorizando” y se enteraron de que “un día (Nahir) fue a rendir un examen en la facultad y 15 minutos antes tuvo 100 llamadas telefónicas. (Fernando) la hostigaba”, contó y destacó: “Hay testimonios de que la golpeaba. No la estoy justificando para nada, no estoy tratando de justificar un hecho con otro”.

“Creo que el teléfono que se secuestró va a ser importantísimo para que se determine la razón por la que sucedió esto”, consideró y evaluó que “quizás ella me protegió más de lo debido… quizás ella no quería que yo tuviera problemas y tomó la peor de las decisiones. Hubo un momento en que nosotros la encontramos y estaba muy golpeada. Tenía la entrepierna muy golpeada en carne viva, y golpes en la espalda”. “Le preguntábamos qué le pasaba y ella decía ‘me caí de una escalera. Y después nos enteramos que le pegó”, dijo. Según él, tal vez su hija no quería “involucrarlo”. “Vos sabés cómo es el padre con un hijo, no te digo que hubiese sido violento, pero sí hubiera ido a Tribunales, hubiera pedido una restricción”, expresó.