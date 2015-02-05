CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Enero 2018
A LAS 09.30 MORFI KIDS
Por El Liberal
Hoy 22:05 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 JOSÉ DE EGIPTO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (CONT.)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 RUSIA SALVAJE
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA HISTORIA DE DIOS
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 CINE ATP
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 PASAPALABRA
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 CICLO DE COLECCIÓN: EL CARABAJALAZO
16.30 EL PODIO
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LUNFARDO ARGENTO
19.00 GIGANTES
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN
22.30 DE A DOS
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
06.03 UN GIRO DEL DESTINO
08.13 DESAFÍO AL TIEMPO
10.33 DEBERÁS AMAR
12.48 APOLO 13
15.30 ESCUCHA TU DESTINO
17.44 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
20.08 DICEN POR AHÍ
22.00 LOS FANTASMAS DE MIS EX
23.53 NI UN HOMBRE MÁS
TCM
06.54 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.36 LA NIÑERA
09.02 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.44 LA NIÑERA
11.10 MI PRIMER BESO
13.02 FILADELFIA
15.20 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
17.51 MIENTRAS DORMÍAS
19.45 PODER ABSOLUTO
22.00 NICO
23.52 EVIL DEAD 2. UNA NOCHE ALUCINANTE
TNT
06.33 ENTRENANDO A PAPÁ
08.30 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
10.09 JUMANJI
12.05 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
14.44 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
16.31 RALPH, EL DEMOLEDOR
18.12 UN HOMBRE DIFERENTE
20.06 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
22.00 IDENTIDAD SUSTITUTA
23.34 ESCUADRÓN ANTIGÁNGSTER
01.30 ¿TE ACUERDAS DE
SPACE
07.10 CIUDAD EN LLAMAS
08.54 TOMBSTONE
11.08 LA ÚLTIMA FORTALEZA
13.30 ATRACO EN 7 MINUTOS
14.55 EL REINO
16.51 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
18.50 EL CÓDIGO SECRETO
20.24 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
22.00 HALLOWEEN II
23.53 HERMOSA Y PELIGROSA
CINECANAL
10.00 ASTRO BOY
12.00 BIG EYES
13.55 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2
16.00 LA ERA DE HIELO 5
17.40 YO ANTES DE TI
19.40 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA
22.00 PROTEGIENDO AL ENEMIGO
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 AMERICA’S GOT TALENT
15.00 TEEN WOLF
16.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
22.00 BRISBANE INTERNATIONAL
A DÓNDE IR
CLUB OLD LIONS
(COSTANERA)
nJUEVES 4 DE ENERO, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, RALY BARRIONUEVO, TANTA, ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO OTINETTI, MÓSOJ ÑAUPA, ROMINA CHEJOLÁN, EL MAYLÍN, KIKE OYOLA, LA RESERVA, AXEL INGER, LA GUARDIA SALAMANQUERA, DÚO ASTILLA Y LOS DUENDES COPLEROS.
nVIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, NÉSTOR GARNICA, EL VISLUMBRA DEL ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, ARMANDITO SANTILLÁN JUNTO A LOS MÚSICOS DE SAN ESTEBAN, TUCHO RUFFA, MARIELA CARABAJAL, SALITRAL, LA GREDA, LA CRUZA DANZA, DANI CAMINOS Y BELÉN HERRERA.
nSÁBADO 6, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU, CUTI Y ROBERTO CARABAJAL LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, KALAMA, JOVITA SUBIRE, DANZA ASÍ, ÑAUPA CUNAN, TURAYQUI, EL MESTIZO, MARÍA EUGENIA DÍAZ, TAA HUAYRAS, GANADORES DEL PRECHACARERA Y DELEGACIÓN SALA DE LA “POCHA” RAMOS, FRÍAS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII (3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
03/01- 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
GUERRRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
03/01 - 17:30 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
03/01- 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
03/01-17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:30 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):
TERROR (ATP)
03/01- 22:10 (Subt)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
03/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
STAR WARS EPISODIO VIII (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
03/01- 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS DÍAS)
LA ESTRELLA DE BE LÉN ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
EL GRAN SHOWMAN ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)