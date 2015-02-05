CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Enero 2018

A LAS 09.30 MORFI KIDS

Hoy 22:05 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 JOSÉ DE EGIPTO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (CONT.)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 RUSIA SALVAJE

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA HISTORIA DE DIOS

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 CINE ATP

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 PASAPALABRA

CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 CICLO DE COLECCIÓN: EL CARABAJALAZO

16.30 EL PODIO

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LUNFARDO ARGENTO

19.00 GIGANTES

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN

22.30 DE A DOS

CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

06.03 UN GIRO DEL DESTINO

08.13 DESAFÍO AL TIEMPO

10.33 DEBERÁS AMAR

12.48 APOLO 13

15.30 ESCUCHA TU DESTINO

17.44 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

20.08 DICEN POR AHÍ

22.00 LOS FANTASMAS DE MIS EX

23.53 NI UN HOMBRE MÁS

TCM

06.54 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.36 LA NIÑERA

09.02 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.44 LA NIÑERA

11.10 MI PRIMER BESO

13.02 FILADELFIA

15.20 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

17.51 MIENTRAS DORMÍAS

19.45 PODER ABSOLUTO

22.00 NICO

23.52 EVIL DEAD 2. UNA NOCHE ALUCINANTE

TNT

06.33 ENTRENANDO A PAPÁ

08.30 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

10.09 JUMANJI

12.05 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

14.44 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

16.31 RALPH, EL DEMOLEDOR

18.12 UN HOMBRE DIFERENTE

20.06 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

22.00 IDENTIDAD SUSTITUTA

23.34 ESCUADRÓN ANTIGÁNGSTER

01.30 ¿TE ACUERDAS DE

SPACE

07.10 CIUDAD EN LLAMAS

08.54 TOMBSTONE

11.08 LA ÚLTIMA FORTALEZA

13.30 ATRACO EN 7 MINUTOS

14.55 EL REINO

16.51 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

18.50 EL CÓDIGO SECRETO

20.24 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

22.00 HALLOWEEN II

23.53 HERMOSA Y PELIGROSA

CINECANAL

10.00 ASTRO BOY

12.00 BIG EYES

13.55 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2

16.00 LA ERA DE HIELO 5

17.40 YO ANTES DE TI

19.40 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

22.00 PROTEGIENDO AL ENEMIGO

SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 AMERICA’S GOT TALENT

15.00 TEEN WOLF

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 AMERICA’S GOT TALENT

22.00 BRISBANE INTERNATIONAL

A DÓNDE IR

CLUB OLD LIONS

(COSTANERA)

nJUEVES 4 DE ENERO, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, RALY BARRIONUEVO, TANTA, ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO OTINETTI, MÓSOJ ÑAUPA, ROMINA CHEJOLÁN, EL MAYLÍN, KIKE OYOLA, LA RESERVA, AXEL INGER, LA GUARDIA SALAMANQUERA, DÚO ASTILLA Y LOS DUENDES COPLEROS.

nVIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, NÉSTOR GARNICA, EL VISLUMBRA DEL ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, ARMANDITO SANTILLÁN JUNTO A LOS MÚSICOS DE SAN ESTEBAN, TUCHO RUFFA, MARIELA CARABAJAL, SALITRAL, LA GREDA, LA CRUZA DANZA, DANI CAMINOS Y BELÉN HERRERA.

nSÁBADO 6, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU, CUTI Y ROBERTO CARABAJAL LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, KALAMA, JOVITA SUBIRE, DANZA ASÍ, ÑAUPA CUNAN, TURAYQUI, EL MESTIZO, MARÍA EUGENIA DÍAZ, TAA HUAYRAS, GANADORES DEL PRECHACARERA Y DELEGACIÓN SALA DE LA “POCHA” RAMOS, FRÍAS.

CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII (3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

03/01- 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

GUERRRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

03/01 - 17:30 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

03/01- 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

03/01-17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:30 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):

TERROR (ATP)

03/01- 22:10 (Subt)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

03/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

STAR WARS EPISODIO VIII (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

03/01- 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS DÍAS)

LA ESTRELLA DE BE LÉN ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

EL GRAN SHOWMAN ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

 
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