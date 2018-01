El Gobierno nacional dejó establecido que durante este año habrá tres feriados puente

Fotos OPORTUNIDAD. Los feriados puente fueron instituidos con el objetivo de promover la actividad turística en todo el territorio nacional.

03/01/2018 -

De acuerdo con el calendario establecido por el Gobierno, este año los días no laborables puente serán el 30 de abril, 24 de diciembre y 31 de diciembre. Son tres lunes que anteceden a los feriados del Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo, respectivamente.

Un detalle importante es que un "día no laborable" no equivale a "feriado". A diferencia de un feriado, en los "no laborables" los empleadores tienen la potestad para decidir si sus empleados trabajan o no, y quienes trabajen no tienen derecho a percibir un plus salarial.

Dos ejemplos de "día no laborable" son los jueves santos o el 24 de diciembre, fecha en la que algunos rubros no trabajan (finanzas, escuelas, seguros), pero otras ramas de la economía lo hacen de forma normal (comercios, gastronómicos, transporte).

Por otra parte, los días no laborables para quienes profesen la religión judía son los días del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), dos (2) días, el Día del Perdón (Iom Kipur), un (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los dos (2) primeros días y los dos (2) últimos días.

Para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión islámica, el día no laborable será el día del Año Nuevo Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha).

Calendario escolar

El ciclo lectivo 2018 comenzará el 5 de marzo y concluirá el 14 de diciembre según quedó establecido durante la reunión del Consejo Federal de Educación, en año pasado.

En el encuentro, todas las provincias, menos San Luis y Santa Cruz, consensuaron que el inicio de clases será el 5 de marzo y la finalización del ciclo lectivo el 14 de diciembre.

Además se acordó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Salta inicien sus vacaciones de invierno el 9 de julio, mientras que en Santiago del Estero y las restantes, el receso comenzará una semana después.

El Consejo Federal de Educación es un organismo de concertación, coordinación y acuerdo para la política educativa nacional, que busca asegurar la unidad y articulación del sistema educativo y en el que participan representantes de los 24 distritos del país.

Además de fijar el inicio de clases analizan políticas de seguimiento y evaluación educativa.