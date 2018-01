Indican que resta promulgar la ley que establece la suba en el impuesto a los combustibles

03/01/2018 -

"El Gobierno no promulgó aún la ley sancionada en el Congreso, una vez que se promulgue se va a empezar a cobrar los nuevos precios del ITC (Impuesto Transferencia de Combustibles)".

El presidente de la Cámara de Expendedores local (Cepase), Pedro Llorvandi, ratificó la suba del impuesto en los combustibles, pero condicionó su entrada en vigencia a la promulgación de la ley tras su publicación realizada el viernes.

"Está faltando la promulgación de la ley por parte del Ejecutivo nacional. La información que tenemos es que no fue promulgada aún. Las mismas petroleras señalaron que no está la promulgación, por eso no lo aplican al aumento, pero es inminente la suba", señaló.

Por otro lado, ratificó que "tenemos información extraoficial de las petroleras que analizan una suba del 4 al 6% por el incremento del barril del petróleo y lo que sucedió con el dólar".

En tanto, referentes del sector a nivel nacional indicaron que las petroleras podrían aplicar de una sola vez, tanto la suba del ITC como la que prevén por el aumento del precio del petróleo y del dólar, para evitar dar dos golpes al bolsillo de los consumidores en el mismo mes.