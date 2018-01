Viatri aún no tiene fecha de regreso

03/01/2018 -

El retorno de Lucas Viatri, delantero de Peñarol que sufrió quemaduras en su rostro en Nochebuena por juegos artificiales, "no tiene fecha definida", informó el médico del plantel del club uruguayo. "Viatri tuvo una lesión bastante severa en el ojo izquierdo. Está evolucionando en forma favorable, pero hay que ser cautos. No hay fecha definida para su regreso", dijo Edgardo Rienzi, médico del plantel "aurinegro". "Tiene una hemorragia importante a nivel del ojo. No lo pudimos evaluar completamente para saber cuándo puede retornar", apuntó.