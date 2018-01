Machuca se siente con más experiencia

Fotos RETORNO. Jonatan Machuca fue la "vieja cara nueva" que presentó el plantel de Olímpico ayer en su estadio.

03/01/2018 -

Con vistas a un 2018 en el que deberá mejorar mucho, el club Ciclista Olímpico comenzó ayer con los entrenamientos, de cara a la reanudación de la Liga Nacional.

Hubo dos caras nuevas en el Vicente Rosales. Una fue la del flamante entrenador Adrián Capelli, que llegó en reemplazo de Hernán Laginestra y ya realizó dos cambios en el equipo.

Uno de esos cambios fue Jonatan Machuca, que regresó al club tras su paso por Chile en reemplazo del extranjero Vincent Simpsons.

"Jony" inició así su tercer ciclo en el Negro bandeño, ya que estuvo en las temporadas 2009/10 y 2011/12. Antes de trabajar por primera vez junto a sus nuevos compañeros y el flamante cuerpo técnico, el base cordobés dialogó con la prensa.

"Estoy muy contento, con mucha ansiedad, esperando que ya arranque y con mucha felicidad", fue lo primero que dijo el jugador que proviene del ABA Ancud de Chile.

Al ser consultado sobre lo que dialogó con el entrenador, respondió: "Hablé un poco antes de tomar la decisión de venir. Mucho no he hablado, ahora supongo que hablaremos un poco más. Quiere que le dé buenos minutos de reemplazo a Maxi (Stanic) que estaba teniendo muchos minutos, mucha participación. Trataré de aprovechar los minutos que me toque entrar para darle descanso a Maxi y ayudar al equipo".

El cordobés calificó de "excelente" al plantel de Olímpico, aunque aclaró que "habrá que trabajar" para formar un equipo.

"Es un excelente plantel. Creo que tiene que formarse como equipo ya que tiene un entrenador nuevo y con dos cambios en el plantel. Hay que trabajar y entrenar para formar un equipo", sostuvo.

Machuca comentó que siguió la Liga desde Chile y dio su opinión de la competencia. "He visto bastante la Liga, como todos los años pienso que es muy competitiva, con equipos muy buenos. Es una Liga muy peleada, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Es una Liga muy competitiva y linda para jugar", opinó.

Y a la hora de hablar del plano personal, dijo: "Creo que he mejorado mucho mi juego táctico, he aprendido mucho. Estoy con más experiencia, vengo de jugar unos meses en Chile con muchos minutos y he ganado mucha confianza, que eso es lo que por ahí me faltaba en este último tiempo. Llego de la mejor manera posible".

Sin Díaz

El otro cambio que produjo Capelli fue el regreso de Guillermo Díaz, que había sido cortado por Laginestra, en lugar del colombiano Michael Jackson. El escolta puertorriqueño se sumará hoy a las prácticas del plantel de Capelli.

Otro regreso ayer, en este caso muy esperado, fue el de Justin Williams. El pívot se recuperó de una lesión en el tobillo (fue reemplazado temporariamente por Frasier) y ya se puso a disposición del cuerpo técnico. Aunque ahora será el cuerpo médico el que lo evaluará para determinar si está en condiciones de viajar esta noche a Mercedes, provincia de Corrientes, donde el viernes Olímpico visitará a Comunicaciones.