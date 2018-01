Roberto Acuña volvió sin secuelas de las heridas en su brazo

03/01/2018 -

El pívot Roberto Acuña no pudo jugar los dos últimos partidos de Quimsa en el 2017 (derrotas ante Ferro, de visitante, y La Unión de Formosa, como local) por una curiosa lesión. Es que el "Toro" sufrió cortes profundos en uno de sus brazos cuando le cayeron los vidrios del tablero en cancha de Obras, que se rompió tras una volcada de un jugador local.

Pero el pívot ayer trabajó a la par de sus compañeros. "Ya

estoy recuperado para entrenar con mis compañeros y sumarme al trabajo. Estoy contento por poder empezar y esperemos arrancar el año de la mejor manera", le dijo el jugador a EL LIBERAL, ante del inicio de la primera práctica del año.

"No me molesta, ya está todo cicatrizado, el 28 me saqué los puntos y estoy bien", completo. Sobre aquella jugada, recordó: "Fue mala suerte, una circunstancia que se dio así. Justo me tocó estar a mí debajo, yo no veo cuando se rompe el cristal por eso no puedo reaccionar. Fue una desgracia con suerte porque si me hubiese caído en la cara o en los ojos hubiese sido peor".

Sobre las últimas derrotas del equipo, dijo que "tenemos que aprender a jugar con jugadores ausentes". Y a la hora de apuntarle al 2018, consideró que "queremos arrancar de la mejor manera, ahora vienen un par de días de entrenamiento intenso y vamos a aprovecharlos. Viene la mejor parte ahora, muchos partidos seguidos, ya la Liga no se para más".

Acuña cree que falta "mucho trabajo" para afianzar la idea de Santander. "Todavía nos falta mucho trabajo para encontrar nuestro juego y como equipo, pero vamos por el buen camino", apuntó.

Por último, habló de la Liga: "Va a ser muy pareja, nosotros pensamos en nosotros, en ganar la mayor cantidad de juegos posibles y cuando llegue el momento de play off se verá".