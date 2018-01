Puso primera con el ánimo renovado

Fotos EN ACCIÓN. Silvio Santander, luego de dar una breve charla, siguió de cerca las acciones de sus dirigidos en lo que fue la vuelta al trabajo en la "Fusión".

03/01/2018 -

Con la ilusión y el objetivo de ser protagonista en la Liga Nacional, el plantel de la Asociación Atlética Quimsa retomó ayer por la tarde las prácticas en su estadio Ciudad.

En la primera práctica del año estuvieron ausentes, con aviso, los extranjeros Jeremiah Massey y Novar Gadson. El primero llegará mañana, mientras que Gadson no estará para el primer partido (el miércoles 10 de enero ante Salta Basket, en condición de visitante) y aún no se sabe cuándo podrá arribar a nuestro país ya que atraviesa problemas personales (su mamá padece cáncer).

Luego de una charla grupal, el entrenador Silvio Santander comandó los trabajos en este primer día. El coach no quiere perder más tiempo y es por eso que, desde hoy, y hasta el lunes 8, el plantel trabajará en doble turno. El martes 9, por la mañana, será el viaje a Salta.

Antes de arrancar la práctica, Santander dialogó con EL LIBERAL. "Empezamos a entrenar ahora para poder ponernos bien para el 10 que comenzamos ahí en Salta. Y para encarar la segunda parte del año que es la más importante porque todos los equipos van mejorando y tenemos que ponernos bien para ser competitivos", manifestó.

El DT campeón con la Fusión en la temporada 2014/15, lamentó el tiempo perdido entre las fiestas de fin de año. "Uno tiene que contemplar esto desde distintas áreas. Desde la parte de nosotros, como entrenadores, a mí no me gustó parar. No me parece que esté bueno parar de entrenar digo, no de jugar", señaló. "Me hubiese gustado que los jugadores tengan las fiestas y poder entrenar en el medio y no tener el equipo tan parado. Nosotros entramos dando otro torneo de ventaja y a nivel funcionamiento, sin conocer los sistemas con respecto a otros equipos. Y cuando estábamos como empezando a ponernos, el torneo se para y otra vez a arrancar de cero. Entonces me hubiese gustado no parar, pero no lo podemos manejar nosotros", completó.

Sobre las cosas que pretende mejorar en el equipo, comentó: "Tenemos que seguir defendiendo mejor, el equipo tiene que defender mejor todavía, sobre todo vincularnos mucho al tema de la intensidad. Y por supuesto hay que pulir el juego ofensivo, para eso hay que conocer el sistema. Hay cosas que estuvieron bien, otras que tienen que estar mejor.

"También quedó claro que cuando nos faltaron dos jugadores en cada uno de los tres partidos que no ganamos, no lo hemos podido reemplazar. Entonces la estructura corta es algo en lo cuál trabajar porque algunas veces va a seguir pasando y cuando el equipo está corto ahí tendré que ver yo que hacer mejor. Pero con trabajo las cosas se pueden corregir bien", completó.

Por último, se solidarizó con Novar Gadson. "En principio ya no llega para el primer partido y no sabemos si va a llegar para el segundo. Ahora lo que hay que hacer es acompañarlo y ver cómo se define todo este tema delicado", cerró.