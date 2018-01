El Gobierno afirma que no pretende vaciar "Fabricaciones Militares", ante ola de despidos

Fotos PREOCUPACIÓN. Delegados de empleados advirtieron sobre el "riesgo" de reducir personal en áreas con material sensible.

03/01/2018 -

El interventor de Fabricaciones Militares, Luis Riva, aseguró que no "hay un plan para vaciar" la empresa, a pesar del despido de 354 trabajadores de los cuales más de 200 pertenecen a la planta de Azul, donde reclaman ser atendidos por el Gobierno nacional y advirtieron sobre el "riesgo" de reducir personal en áreas con material sensible.

En los últimos días no se renovaron 354 de los 1.674 contratos de trabajadores -el 85% del personal está en esa condición- en las plantas de Fray Luis Beltrán (Santa Fe), Villa María y Río Tercero (Córdoba) y Azul (Buenos Aires), donde se produjo la mayor parte de las cesantías, indicó el delegado de ATE, Juan Cacace.

No obstante, Riva afirmó en declaraciones al diario La Nación que no "hay un plan para desactivar ni vaciar" las unidades productivas del área sino que la no renovación de los contratos corresponde a "planificar el futuro" para que sean viables.