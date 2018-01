Ingrid Grudke se dio el gusto de hacer comedia con "Como el culo"

03/01/2018 -

No es la primera vez que actúa, ya lo hizo para el cine y también para la televisión. Pero "Como el culo" es la primera comedia teatral a la que Ingrid Grudke se dio el gusto de darle el "sí", aunque no está pasando un momento feliz en su vida personal.

Recientemente separada de Cristóbal López, el empresario acusado de evasión que se encuentra detenido desde el 10 de diciembre, la modelo se trasladó a Mar del Plata a donde sube a escena en el teatro Neptuno junto a sus compañeros Marcelo De Bellis, Nicolás Scarpino, Walter Quiroz, Diego Reinhold, Gonzalo Suárez, Fernanda Metilli y Ariel Basaldúa.

Si bien la obra les está dando muy buenos resultados, en materia de recaudación, a Ingrid le molestan los rumores que señalan que ella integra el elenco a raíz de una supuesta gestión del empresario.

"Cristóbal no tiene nada que ver con esta obra. Además, soy imagen de varias marcas. Ahora de golpe parece que él va comprando todas las marcas de las que yo soy imagen. Me choca un poco porque no sé cómo surgen tantas cosas. ¿Por qué de golpe todo tiene que ver con él?", cuestionó la modelo y actriz.

Y agregó: "No subestimen mi trabajo, hace 22 años estoy en esta profesión. Lo que me molesta es que ninguneen mi profesión y mi trabajo, todo lo que hice, todo lo que conlleva la imagen. Me voy a meter en el mundo de la modelo: a través de una imagen se promociona y se difunde un producto. Pero atrás de esa imagen hay miles de personas trabajando", se defendió.

Por otra parte, negó haber tenido "una crisis de nervios" tras la separación del empresario: "Si llorar es una crisis... Por supuesto uno por ahí se emociona, también por el estreno (de la obra). Pero jamás me quise bajar de la obra. Saquemos la palabra ‘crisis’ porque es mucho, es fuerte. Hubo momentos de angustia, pero eso es natural, todos lo tenemos. Es la primera vez que hago comedia y a mí me encanta superarme constantemente", remarcó.

Molesta ante las preguntas sobre su relación con el empresario, indicó: "¿Puedo dejar algo para mí? No necesito responder todo lo que siento, ¿o sí? Me siento como que tengo que dar explicaciones. ¡Ni a mi mamá le tuve que dar tantas explicaciones! Viajo desde los 18 años, viví sola en otros países. ¿Vamos a entrar en esos detalles? Acá estamos para divertir a la gente. Que no se queden con un título. Hay que saber leer e interpretar todo el texto", agregó.