Facundo Arana y un comentario que desató la polémica contra las mujeres

Facundo Arana dio declaraciones para el medio Intrusos en el cual, entre otros temas, se refirió a su ex pareja Isabel Macedo, con quien estuvo en una relación de 10 años. Actualmente, la modelo vive junto a Juan Manuel Urtubey, esperando al futuro bebé.

Sin embargo, respecto al tema, el actor sostuvo: “Yo estoy muy feliz por ella. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos”.

La afirmación generó polémica en redes sociales, en donde los usuarios se revelaron en contra de ese pensamiento acerca del género femenino.

Pero no fueron los únicos, ya que el mundo de la actuación también se mostró en contra, mediante la artista Muriel Santa Ana, quien tuvo un fuerte cruce con el artista en Twitter.

Finalmente, frente a tanta controversia, el actor publicó un mensaje disculpándose por sus dichos: "No me dí cuenta hasta que me lo señalaron. A veces pasa. Reitero mis disculpas. Repensaré y estudiaré".