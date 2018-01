Se casó con tres mujeres en el mismo día para ahorrar en la boda

Hoy 14:15 -

Mohammed Ssemanda, es un vendedor de alimentos de 50 años, se casó con tres mujeres en el mismo día porque no podía costear tres ceremonias por separadas, informó medios locales.

La triple ceremonia nupcial atrajo a un gran número de invitados. Dos de las novias son hermanas: Jameo Nakayiza de 27 años y Mastulah de 24 años. La tercera es la primera mujer del flamante marido, Salmat Naluwugge, de 48 años, con quien ya tiene cinco hijos.

"Le agradezco a nuestro esposo haberse casado con todas a la vez. Es una señal de que no discrimina a ninguna de nosotras", dijo Salmat.

"Mis esposas no están celosas. Cada una tiene un hogar y prometo trabajar más duro y apoyarlas", aseguró Mohammed.

Uganda es uno de los pocos países predominantes cristianos en los que se reconocen legalmente los matrimonios polígamos.

Mohammed Ssemanda, es un vendedor de alimentos de 50 años, se casó con tres mujeres en el mismo día porque no podía costear tres ceremonias por separadas, informó medios locales.



La triple ceremonia nupcial atrajo a un gran número de invitados. Dos de las novias son hermanas: Jameo Nakayiza de 27 años y Mastulah de 24 años. La tercera es la primera mujer del flamante marido, Salmat Naluwugge, de 48 años, con quien ya tiene cinco hijos.



"Le agradezco a nuestro esposo haberse casado con todas a la vez. Es una señal de que no discrimina a ninguna de nosotras", dijo Salmat.



"Mis esposas no están celosas. Cada una tiene un hogar y prometo trabajar más duro y apoyarlas", aseguró Mohammed.



Uganda es uno de los pocos países predominantes cristianos en los que se reconocen legalmente los matrimonios polígamos.

50-year-old food vendor marries three women on the same day and two are sistershttps://t.co/YLP6mjx3yZ pic.twitter.com/dx298ZV4r0