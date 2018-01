El desafío viral del Ejército Británico es furor en Internet

Hoy 14:35 -

La cuenta oficial de la Armada Británica compartió en un desafío que rápidamente se convirtió en viral y que más de uno le costó descifrar: encontrar a los seis soldados escondidos en la foto.

La foto corresponde a la llanura de Salisbury y en donde se encuentra seis miembros del ejércitos camuflados en la imagen. La publicación consiguió cientos de retuits y 'me gusta'.

La cuenta oficial de la Armada Británica compartió en un desafío que rápidamente se convirtió en viral y que más de uno le costó descifrar: encontrar a los seis soldados escondidos en la foto.



La foto corresponde a la llanura de Salisbury y en donde se encuentra seis miembros del ejércitos camuflados en la imagen. La publicación consiguió cientos de retuits y 'me gusta'.

Here’s a Christmas Day teaser for you.

This picture was taken back in July on Salisbury plain and will test your powers of observation.

Can you spot 6 of our camouflaged soldiers in the Wood?

All will be revealed on Boxing Day

Happy Christmas and happy hunting!

pic.twitter.com/GS6XYG5X17