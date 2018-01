Mecánico bandeño se arrepintió de preparar motos para "picadas" y lo amenazaron

Fotos "Picadas" en Santiago del Estero.

Hoy 15:02 -

Un mecánico de motos de la ciudad de La Banda vive horas desesperadas, ya que luego de publicar en su cuenta de Facebook que “no prepararía más motos para picadas para evitar accidentes y posibles muertes en las calles y rutas”, comenzó a recibir amenazas de personas identificadas como “amantes de los fierros sin límites”, quienes le advirtieron que tenga “mucho cuidado con lo que hace".

Con el solo objetivo de “ayudar a evitar más accidentes y muertes”, el usuario identificado como de apellido Juárez publicó: “Hoy, al ver tantas muertes en las calles de mi Banda querida y en todo Santiago con chicos que se accidentan, me siento un poco culpable, porque yo también contribuí a eso preparando las motos”.

Agregó: “Tengo tanto cargo de conciencia que mi mujer me convenció que abra un face y que desde aquí pague un poco de mis culpas advirtiendo a los chicos que andan en motos sobre los peligros que corren al andar a toda velocidad, sin casco y disparando de la cana. Desde ahora, mi granito de arena será NO PREPARAR MÁS MOTOS PARA PICADAS!!! a mis amigos les pido que no insistan. Gracias”.

Pese a su obra de bien con la comunidad, grande fue la sorpresa de este hombre al ver la respuesta de sus “amigos fierreros”. Relató: “Comenzaron a llegarme numerosas amenazas al MP de personas que me dicen "ni sueñes; la vida junto a nosotros o la m...junto a ellos", La verdad estoy desesperado. Ahora voy a ir a la comisaria y voy a hacer una exposición reservada. Pero les digo NO TENGO MIEDO Y VOY A SEGUIR!!!”.

Esta insólita historia se da en el contexto de un intenso trabajo de prevención que viene realizando la Policía de la Provincia con el objetivo primordial de evitar accidentes y concientizar a los conductores sobre el correcto uso de las medidas de seguridad y de respeto por las normas viales.

Esta vez, un mecánico que preparaba motos para “picadas”, dio el ejemplo y decidió no hacerlo más para colaborar con la sociedad en la toma de conciencia.