CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Enero 2018
A LAS 19.00 JOSÉ DE EGIPTO
Por El Liberal
Hoy 20:36 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 JOSÉ DE EGIPTO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 RUSIA SALVAJE
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA HISTORIA DE DIOS
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 CINE ATP
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 LUCIANA, MAMÁ.
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LUNFARDO ARGENTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 DE A DOS
19.30 CICLO DE COLECCIÓN
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 EN VIAJE
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 NUESTRO FÚTBOL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.49 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
09.09 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW
11.07 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL CACHORRO PERDIDO
12.54 LA VISITA DEL REY
14.43 ME LLAMAN RADIO
16.56 ¿SOLO AMIGOS?
18.45 REYES DE LAS OLAS
20.22 TIERRA DE OSOS
22.00 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
23.47 BATMAN. ATAQUE A ARKHAM
TCM
08.17 LA NIÑERA
08.43 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.30 LA NIÑERA
10.56 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
13.27 MIENTRAS DORMÍAS
15.22 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
17.18 PODER ABSOLUTO
19.31 OLIVER TWIST
22.00 NACIDO EL 4 DE JULIO
TNT
06.48 EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA
08.47 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
10.31 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
13.09 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
14.56 RALPH, EL DEMOLEDOR
16.38 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2
18.47 IDENTIDAD SUSTITUTA
20.17 SOY LEYENDA
22.00 ESCUADRÓN ANTIGÁNGSTER
23.57 OUIJA
01.29 AMERICAN PIE 7 - EL LIBRO DEL AMOR
SPACE
06.00 LA CARTA
07.40 EXPEDIENTE ANWAR
09.49 EL REINO
11.51 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
13.49 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
16.59 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
18.33 LA TIERRA PERDIDA
20.21 DETRÁS DE LAS PAREDES
22.00 SIN MOTIVO APARENTE
23.32 LA NOCHE DEL DEMONIO.
CAPÍTULO 2
CINECANAL
10.15 EL REINO SECRETO
12.00 CARTAS A JULIETA
13.50 PADRES POR DESIGUAL
16.00 X-MEN
18.00 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS SOMBRAS
20.00 YO, ROBOT
22.00 CORAZÓN VALIENTE
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 AMERICA’S GOT TALENT
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
CLUB OLD LIONS
(COSTANERA)
vHOY, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, RALY BARRIONUEVO, TANTA, ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA, ROMINA CHEJOLÁN, EL MAYLÍN, KIKE OYOLA, LA RESERVA, AXEL INGER, LA GUARDIA SALAMANQUERA, DÚO ASTILLA Y LOS DUENDES COPLEROS.
vVIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, NÉSTOR GARNICA, EL VISLUMBRA DEL ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, ARMANDITO SANTILLÁN JUNTO A LOS MÚSICOS DE SAN ESTEBAN, TUCHO RUFFA, MARIELA CARABAJAL, SALITRAL, LA GREDA, LA CRUZA DANZA, DANI CAMINOS Y BELÉN HERRERA.
vSÁBADO 6, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU, CUTI Y ROBERTO CARABAJAL LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, KALAMA, JOVITA SUBIRE, DANZA ASÍ, ÑAUPA CUNAN, TURAYQUI, EL MESTIZO, MARÍA EUGENIA DÍAZ, TAA HUAYRAS, GANADORES DEL PRECHACARERA Y DELEGACIÓN SALA DE LA “POCHA” RAMOS, FRÍAS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS) 04/01 - 21:00hs (subt)
JUMANJI: EN LA SELVA (3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)
04/01 - 17:15 (Cast) 20:00 (Cast) 22:35 (Subt)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
04/01 - 22:30 (subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) 04/01 - 05/01 - 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA (2D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)
04/01 - 05/01 - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
27, EL CLUB DE LOS MALDITOS (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
04/01 - 22:35 (Cast)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
04/01 - 05/01 - 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
04/01 - 05/01 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
JEEPERS CREEPERS 3 (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
04/01 - 22:50 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
JUMANJI: en la selva APTA 13 AÑOS
(COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP
CASTELLANO 2D 19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 3D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
EL GRAN SHOWMAN ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)