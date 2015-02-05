CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Enero 2018

A LAS 19.00 JOSÉ DE EGIPTO

Hoy 20:36 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 JOSÉ DE EGIPTO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 RUSIA SALVAJE

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA HISTORIA DE DIOS

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 CINE ATP

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 LUCIANA, MAMÁ.

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 DE A DOS

19.30 CICLO DE COLECCIÓN

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EN VIAJE

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.49 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

09.09 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW

11.07 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL CACHORRO PERDIDO

12.54 LA VISITA DEL REY

14.43 ME LLAMAN RADIO

16.56 ¿SOLO AMIGOS?

18.45 REYES DE LAS OLAS

20.22 TIERRA DE OSOS

22.00 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

23.47 BATMAN. ATAQUE A ARKHAM

TCM

08.17 LA NIÑERA

08.43 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.30 LA NIÑERA

10.56 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

13.27 MIENTRAS DORMÍAS

15.22 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

17.18 PODER ABSOLUTO

19.31 OLIVER TWIST

22.00 NACIDO EL 4 DE JULIO

TNT

06.48 EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA

08.47 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

10.31 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

13.09 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

14.56 RALPH, EL DEMOLEDOR

16.38 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2

18.47 IDENTIDAD SUSTITUTA

20.17 SOY LEYENDA

22.00 ESCUADRÓN ANTIGÁNGSTER

23.57 OUIJA

01.29 AMERICAN PIE 7 - EL LIBRO DEL AMOR

SPACE

06.00 LA CARTA

07.40 EXPEDIENTE ANWAR

09.49 EL REINO

11.51 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

13.49 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

16.59 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

18.33 LA TIERRA PERDIDA

20.21 DETRÁS DE LAS PAREDES

22.00 SIN MOTIVO APARENTE

23.32 LA NOCHE DEL DEMONIO.

CAPÍTULO 2

CINECANAL

10.15 EL REINO SECRETO

12.00 CARTAS A JULIETA

13.50 PADRES POR DESIGUAL

16.00 X-MEN

18.00 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS SOMBRAS

20.00 YO, ROBOT

22.00 CORAZÓN VALIENTE

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 AMERICA’S GOT TALENT

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 AMERICA’S GOT TALENT

A DÓNDE IR

CLUB OLD LIONS

(COSTANERA)

vHOY, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, RALY BARRIONUEVO, TANTA, ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA, ROMINA CHEJOLÁN, EL MAYLÍN, KIKE OYOLA, LA RESERVA, AXEL INGER, LA GUARDIA SALAMANQUERA, DÚO ASTILLA Y LOS DUENDES COPLEROS.

vVIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, NÉSTOR GARNICA, EL VISLUMBRA DEL ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, ARMANDITO SANTILLÁN JUNTO A LOS MÚSICOS DE SAN ESTEBAN, TUCHO RUFFA, MARIELA CARABAJAL, SALITRAL, LA GREDA, LA CRUZA DANZA, DANI CAMINOS Y BELÉN HERRERA.

vSÁBADO 6, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU, CUTI Y ROBERTO CARABAJAL LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, KALAMA, JOVITA SUBIRE, DANZA ASÍ, ÑAUPA CUNAN, TURAYQUI, EL MESTIZO, MARÍA EUGENIA DÍAZ, TAA HUAYRAS, GANADORES DEL PRECHACARERA Y DELEGACIÓN SALA DE LA “POCHA” RAMOS, FRÍAS.

CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS) 04/01 - 21:00hs (subt)

JUMANJI: EN LA SELVA (3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)

04/01 - 17:15 (Cast) 20:00 (Cast) 22:35 (Subt)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

04/01 - 22:30 (subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) 04/01 - 05/01 - 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA (2D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)

04/01 - 05/01 - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

27, EL CLUB DE LOS MALDITOS (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

04/01 - 22:35 (Cast)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

04/01 - 05/01 - 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

04/01 - 05/01 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

JEEPERS CREEPERS 3 (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

04/01 - 22:50 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

JUMANJI: en la selva APTA 13 AÑOS

(COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP

CASTELLANO 2D 19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 3D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

EL GRAN SHOWMAN ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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