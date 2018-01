Cuevas: "El proyecto es ambicioso"

Fotos DESAFÍO. Cuevas deja un lugar donde estaba muy cómodo para embarcarse en el proyecto de Central Córdoba.

04/01/2018 -

Central Córdoba ya tiene sus dos refuerzos confirmados para la segunda parte del Federal A. Uno de ellos es Héctor Cuevas, un experimentado delantero que proviene de Sarmiento de Junín. Justamente en esa localidad bonaerense se encuentra el atacante cordobés, que ayer dialogó con EL LIBERAL y contó sus sensaciones sobre este nuevo desafío en su carrera.

"Tengo las mejores sensaciones, estoy con muchas ganas de estar ya en Santiago para poder conocer a mis compañeros. Primero tengo que cerrar mi desvinculación aquí, está todo encaminado para firmar mañana (por hoy). Una vez que haga eso, más lo de la mudanza, estaré viajando a Santiago. Estimo que viernes o sábado, a más tardar, estaré por ahí", contó.

Luego agregó: "Al Sapo (Coleoni) nunca lo tuve como técnico pero sí lo conozco como cordobés, hemos compartido algunos lugares y nos hemos enfrentado muchas veces. Hablando en un partido a beneficio, me preguntó cómo estaba y qué quería hacer. Se dio todo muy rápido, en una charla común. Me mostró su pensamiento, su forma de laburar, lo que andaba buscando y lo que necesitaba. Me contó el proyecto que tiene y yo, con ganas de un nuevo desafío, me embalé".

Cuevas destacó el proyecto y lo que significa Central para Santiago. "El proyecto que tiene es ambicioso, que es pelear un ascenso. Eso gratifica y da muchas ganas. Pelear cosas importantes para el futbolista es seductor. También se lo que es Central Córdoba, lo que mueve para la provincia. Es un grande del interior y que tenga un proyecto tan ambicioso como ascender a uno lo llena y le dan ganas de participar en él", destacó.

El cordobés destacó también que el Ferro sea un equipo con mucho gol. "Saber que propone mucho hacia el arco de enfrente, para un delantero es importante. Y más sabiendo que es un equipo que ha convertido muchos goles, eso también implica que uno se va a tener que esforzar el doble para ganarse un lugar. Porque si ha convertido muchos goles quiere decir que los delanteros han andado muy bien y eso es bueno para la competencia", explicó.

"Uno va a aportar su experiencia, he recorrido esta categoría varias veces, la he jugado cuando era más joven así que se lo que significa. Voy a aportar mi granito de arena y tratar de ganarme un lugar, se que va a ser difícil porque hay grandes jugadores, pero voy con muchas ganas y mucha expectativa", completó.

Bajar de categoría

Para venir a Central Córdoba, Cuevas tuvo que bajar de categoría, una decisión nada fácil. "Cuesta porque, si me pongo a pensar, hace siete meses atrás estábamos jugando en Primera División. Y hoy tener que bajar dos categorías no es fácil, pero estoy con muchas ganas. Nunca me fijé en la categoría, me fijé en el proyecto, en lo grande que es Central, en que quiere ascender y necesita estar en el Nacional B. La decisión costó más por el club que tengo que dejar, en el que estoy muy identificado y la gente me quiere mucho, pero son decisiones que uno toma en la carrera y las tiene que afrontar", sostuvo el cordobés.