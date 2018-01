Fotos DESTACADO. Leonel Schattmann es una de las principales armas ofensivas de la Fusión, que quiere volver a los primeros planos.

04/01/2018 -

Quimsa volvió de sus mini vacaciones con una firme idea: ser protagonista en la Liga Nacional. El escolta Leonel Schattmann dialogó con EL LIBERAL y confesó que lo que hoy falta es tiempo de trabajo, para poder plasmar a la perfección el juego que Silvio Santander pretende.

"El mensaje de Silvio es muy claro. Lo que nos falta es tiempo de trabajo. Sabemos que la liga en ese sentido no te da demasiado tiempo. Hay muchos juegos y cosas que uno debe ir solucionándolas en los mismos partidos. Nos faltan cosas que se adquieren con trabajo. Sabemos que nos falta más rodaje colectivo. Eso nos va a llevar a mejorar cada día más", destacó el jugador, oriundo de Viedma.

"Estamos bien. Volvimos más renovados. Necesitábamos un par de días para disfrutar las fiestas con la familia, pero es cierto que volvimos con la cabeza totalmente puesta en lo que va a ser el partido con Salta. Sabemos que debemos enfocarnos en lo que es el siguiente juego para arrancar el año de la mejor manera", agregó Schattmann.

"Fue un comienzo de temporada medio raro. Después nos pudimos recuperar y logramos hacer un buen récord. No era lo que queríamos, porque uno quiere ganar siempre, pero nos fuimos a este receso con cuatro partidos ganados y tres perdidos", agregó.

Luego, el escolta se refirió a lo que fue la derrota abultada ante la Unión de Formosa, en el Ciudad, por el último duelo oficial del 2017. "El último partido del año pasado no fue el que esperábamos. La Unión hizo un gran partido y a nosotros las cosas no nos salieron. Es cierto que estábamos cortos de jugadores y eso, en cuanto a la rotación, se sintió. Pero no es excusa. De local tenemos que jugar de una manera diferente. Hay días y días. Ese no fue nuestro día".

Seguidamente, Schattmann dijo que se enfocan en el próximo duelo: "Queremos arrancar el año con el pie derecho. Iremos a Salta a buscar la victoria, sabiendo que después tenemos cuatro juegos consecutivos de local. Eso será muy importante para nosotros para intentar posicionarnos mejor. Lo principal hoy es preparar el partido ante Salta, después de una ‘mini pretemporada’. Estamos poniéndonos en forma para apuntarle exclusivamente a ese juego".

"Hay un equipo muy rico en cuanto al personal. El secreto es que todas las piezas funcionen lo mejor posible para que el equipo ande bien. Nos tenemos que hacer más fuerte defensivamente y eso nos va a llevar a tener un buen año", cerró.