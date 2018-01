"El polarizado intermedio está permitido en la provincia y su autorización vale para todo el país y el exterior"

Fotos APROBACIÓN. Por ordenanza, en Santiago se puede utilizar el polarizado intermedio.

Uno de los requisitos fundamentales para la aprobación de la RTO es el estado de los vidrios del vehículo. Contaron que muchos santiagueños temen llevar su vehículo por temor al rechazo del polarizado.

Ante esto, explicó: ‘No es que un vehículo con vidrios polarizados no aprobará la Revisión Técnica Obligatoria. Hay que dejar en claro que están autorizados los polarizados intermedios. Mucha gente no asiste por miedo a ser rechazados por tener el vidrio polarizado. Les pedimos que se acerquen porque no habrá inconvenientes con este tema’, indicó Reddi.

Y agregó: ‘Con el tema del polarizado, Santiago del Estero tiene una ordenanza especial, la cual permite el uso del polarizado en una tonalidad intermedia. Lo que explicamos a la gente es que bajo ninguna razón autorizaremos el polarizado negro, mucho menos en el parabrisas ni en el vidrio de atrás. Muchos creen que cuanto más oscuro, menos calor hará y esto no es así’.

Asimismo explicó que el polarizado autorizado en Santiago (el cual es permitido por ordenanza), tendrá validez en otros puntos del país o el exterior, en donde sea revisado en vehículo.

‘Si un vehículo que obtuvo la RTO en Santiago y circula por otra provincia, la gente que controla tiene que respetar las ordenanzas de la jurisdicción de la que uno proviene. En Santiago del Estero se ha tomado una medida a través de la cual, cada empresa que realiza polarizado, coloca una oblea indicando de dónde proviene el vehículo y el número de ordenanza. Entonces, esa oblea, que va debajo del polarizado, autoriza al usuario a manifestar que dicha medida en esta provincia está permitida’, aclaró.

En la RTO, a los automóviles particulares que aprueban el examen se les otorga un carné para circular por todo el país.