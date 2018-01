En la primera semana del año creció un 40% la demanda de RTO con relación a diciembre

Fotos TRÁMITE. En la provincia se realiza por orden de llegada, y demora alrededor de 15 minutos.

04/01/2018 -

Comenzaron las vacaciones, y a días de emprender el viaje de placer, los santiagueños se desesperan por alistar el vehículo. Una de las medidas fundamentales es contar con la Revisión Técnica Obligatoria. En la provincia, el trámite de la renovación de la RTO se realiza únicamente en Provial Santiago, que se encuentra ubicado en avenida Madre de Ciudades Nº2606, del barrio Borges. Desde allí informaron que en la primera semana del año, las solicitudes crecieron un 40 por ciento en relación al mes pasado.

"Tenemos una demanda menor a los años anteriores, pero con relación al mes pasado, en estos primeros días de enero hubo un notable incremento de pedidos de RTO. Hemos tenido un aumento del 40 por ciento aproximadamente, lo cual significa que estamos recibiendo unos 50 vehículos por día. Fue considerable el aumento, y tiene que ver con que la gente deja este trámite para último momento", indicó Diego Reddi, desde Provial Santiago.

Asimismo informó que hasta el momento, la Revisión Técnica Obligatoria se realiza por orden de llegada: "No se dan turnos. Los conductores deben llegarse a Provial Santiago y esperar su turno. La RTO no lleva más de 10 o 15 minutos, y tal vez se tengan una demora de 30 minutos, no más. Pero pedimos a los propietarios de los vehículos que vengan con tiempo porque ante algún desperfecto, deberán llevar el auto, repararlo y luego traerlo nuevamente, lo cual llevará unos días más".

El servicio de RTO tiene por objeto prevenir y evitar los accidentes de tránsito causados por defectos del vehículo, y disminuir la contaminación ambiental, de acuerdo con lo indicado desde la empresa.