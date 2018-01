Muriel Santa Ana reveló que abortó

04/01/2018 -

Facundo Arana no imaginó jamás que la frase que usó para hablar del embarazo de su ex Isabel Macedo lo iba a terminar enfrentando con su colega Muriel Santa Ana.

"Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza", había dicho el galán, en una nota en la que le preguntaron por Macedo, con quien él estuvo en pareja durante 10 años, y quien ahora está esperando su primer hijo con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Indignada, la actriz criticó la declaración de su colega en Twitter y, en el medio de todo, lanzó una fuerte confesión pública. "Le pregunto a @Facundo_Arana qué piensa de las mujeres que no tienen útero. ¿Qué son para él? ¿Seres humanos imposibilitados de realizarse? ¿En el amor? Y no somos sagradas, las vacas en India lo son, acá somos iguales a ustedes", disparó la actriz.

Al ver su mensaje, la periodista Marcela Ojeda se sumó al debate. "¿Y las que sí biológicamente "pueden" y no quieren, no lo desean, no lo sienten?", cuestionó. "Yo, sin ir más lejos, aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre. A los 40 no me quise casar con mi exnovio y le dije que no iba a tener hijos", respondió Santa Ana.

Y continuó sin filtro: "Hartas estamos de ustedes, los falocéntricos".

"Bueno Muriel, desde mi falocentro te mando un beso. Aprenderé y le daré la importancia que tiene. Como siempre. Saludos. Buen año", contestó el actor, que quiso bajar el tono de la polémica, aunque no tuvo demasiado éxito. "Falocentrismo, Facu, porque si no parece que me mandás un beso desde la pij... Y no quiero. Buen año", remató Santa Ana.

Así como la visión de Muriel recibió innumerable apoyos, también fue criticada. Y quien más fuerte lo expresó fue Tomás Dente, quien la tildó de asesina: "Perdón, pero abortar por no querer ‘ser’ madre es un asesinato. Deberían cerrarle la cuenta a @Murielsantaok . El mensaje que dejó es espeluznante. Lamento tener que escribir esto".

Facundo Arana ya había intentado una disculpa con sus seguidoras, antes del cruce con Santa Ana. "Me disculpo por decir que una mujer se realiza con la maternidad o por encontrar al amor de su vida. Muy equivocado, y además mal usadas las palabras. No me di cuenta hasta que me lo señalaron. A veces pasa. Reitero mis disculpas. Repensaré y estudiaré", posteó rápidamente Arana.