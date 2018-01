Onofre Paz no sabe si volverán al festival cordobés: "No comemos de Cosquín"

04/01/2018 -

Onofre Paz, de Los Manseros Santiagueños, criticó duramente a la organización del Festival Nacional de Folclore de Cosquín por haberlos bajado tras no acogerse a un contrato de exclusividad "de palabra".

Paz calificó de caprichoso al intendente local Gabriel Musso.

"No podemos perder dos trabajos por uno. Nosotros no vivimos de Cosquín. Los Manseros nunca se metieron en política. Soy cortante para estas cosas cuando veo un mal entendido así, cuando se ponen en caprichosos. Nos salimos de Cosquín’, agregó Paz.

Por su parte, el intendente Musso se defendió en una entrevista con radio Mitre: "No es un capricho. Es algo que impusimos desde que recuperamos este Festival, hace dos años, cuando había deudas no sólo con proveedores sino con los artistas. Por eso, creemos que debemos cuidar a Cosquín", señaló y agregó: "Si bien no había nada firmado, es un acuerdo de palabra que tenemos con los artistas. Lo hablamos en reiteradas ocasiones, desde agosto o septiembre,cuando armamos la cartelera que anunciamos con mucha anticipación. Hay figuras como Abel Pintos, Jorge Rojas, que lo han entendido, y que antes también actuaban en otros festivales cercanos y ahora dejaron de hacerlo", explicó.

Gran convocatoria

Desde la comisión municipal de folclore señalaron también que esta nueva edición ya tiene vendidos un 25% más de entradas que el año anterior y anticipó que, hasta el momento, la noche más convocante es la que presentará a Abel Pintos, a quien le siguen Jorge Rojas y Soledad Pastorutti, y Luciano Pereya con Los Nocheros.