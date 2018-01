Orellana-Lucca abre hoy la temporada festivalera con "La Chacarera 2018"

04/01/2018 -

Con una fuerte presencia de artistas locales consagrados en cada una de sus noches centrales, hoy se inicia la 47ª edición del Festival Nacional de la Chacarera en Santiago del Estero, encuentro que abrirá el circuito de fiestas folclóricas argentinas del año 2018, en el amplio predio del Club Old Lions, ubicado a metros del emblemático río Dulce. El músico Raly Barrionuevo y el dúo Orellana Lucca serán los números centrales de la primera noche.

"Para nosotros es una alegría arrancar por Santiago del Estero nuestra agenda de festivales, porque es la tierra que nos cobija y nos amamanta con su cultura", señaló Rodolfo "Pelu" Lucca a EL LIBERAL. Y agregó: "El Festival de la Chacarera es emblemático y uno de los más importantes. Ojalá que vuelva a tomar esa fuerza de cuando venían a tocar grandes artistas de todo el país, y que siga en crecimiento, así tenemos mucho más festival para todos los años que vendrán".

Sobre el espectáculo que brindarán esta noche (más bien en la madrugada del viernes), "Pelu" adelantó: "Vamos a cantar temas de este último disco ‘Hermanos’ con algunos temas de los discos anteriores, porque aún no tenemos disco nuevo, y aprovechamos para compartir aquellas canciones que quizás no cantamos siempre y que queremos que la gente las conozca más, como por ejemplo,"Desde mi corazón" y "Cantando vidalas", que son temas que casi no los hemos cantado delante del público". Inevitablemente y casi por inercia, el cierre del 2017 llevó al dúo Orellana-Lucca a hacer una suerte de balance de todo lo realizado, y el resultado les dio positivo.

"Desde el verano pasado que venimos trabajando mucho, nos habíamos propuesto presentar en otros lugares el disco y tratar de producir eventos en Buenos Aires, como la peña en Niceto Club, o la que hicimos en Santiago del Estero, y resultó una experiencia muy buena en un año en el que no se hicieron muchas peñas", explicó Lucca.

La buena recepción del público y sus propias sensaciones al trabajar en los detalles de la peña Orellana-Lucca los impulsa ahora a redoblar la apuesta y llevar ese evento a ciudades del interior de Santiago del Estero y también a Córdoba y Tucumán. "Estamos comenzando a gestionar esas cosas. Para este año tenemos planeado expandirnos un poco más. Es como ir un poco sembrando... Nosotros venimos hace 18 años cantando y queremos abrir nuestro espacio en otros lugares para que la gente que se siente identificada con nosotros vaya y pase una noche linda con amigos, disfrutando. Además, nosotros no estábamos acostumbrados a hacer este tipo de movidas y es lindo porque eso hace que uno cree un evento como uno quiere. Porque por ahí uno va a tocar en una peña y se encuentra con que el sonido no es bueno, el escenario, las luces no son lo que esperábamos, entonces, la gente no se lleva un espectáculo del todo bueno. Cuando estamos involucrados en la organización, nos fijamos en todos esos detalles. Queremos que el espectador se sienta cómodo, que esté bien", señaló. Al 47º Festival Nacional de la Chacarera le seguirá el del Melón, en Beltrán, después el de Añatuya, y el domingo 7 de enero en Jesús María.