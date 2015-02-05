CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Enero 2018
A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
Por El Liberal
Hoy 20:20 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 JOSÉ DE EGIPTO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.30 CINE. LAZOS PERFECTOS
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFFl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 RUSIA SALVAJE
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA HISTORIA DE DIOS
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 CINE ATP
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 LUNFARDO ARGENTO
16.00 LA TOCATA
17.00 DE A DOS
17.30 CICLO DE COLECCIÓN
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 EN VIAJE
21.30 NOTICIERO 7 - (2DA. EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.21 FURIA EN DOS RUEDAS
09.01 HERENCIA DE FAMILIA
11.06 AKEELAH Y LAS LETRAS
13.12 ¡ADIÓS, LENIN!
15.35 NO ME QUITES A MI NOVIO
17.49 NOVIA FUGITIVA
20.07 PODER Y TRAICIÓN
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO
TCM
06.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.49 LA NIÑERA
08.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.31 LA NIÑERA
09.57 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
11.52 EL TERROR DE LAS CHICAS
13.40 OLIVER TWIST
16.07 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR
17.54 EL JINETE PÁLIDO
20.05 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
22.00 SHANGHAI KID
TNT
06.42 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
08.25 EL GRAN CASAMIENTO
09.56 SOY LEYENDA
11.37 PEARL HARBOR
14.49 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2
16.58 UNA PAREJA EXPLOSIVA
18.42 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA DE LAS SOBRAS
20.22 TODO UN PARTO
22.00 OUIJA
23.33 BUENOS VECINOS
01.16 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN
SPACE
06.00 WILLOW CREEK
07.33 NUEVE REINAS
09.39 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
12.52 ¿QUIÉN SOY?
14.42 LA PÁGINA OCHO
16.36 LA TIERRA PERDIDA
18.23 DETRÁS DE LAS PAREDES
20.01 MUNDO SURREAL
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO.
CAPÍTULO 2
CINECANAL
11.50 X-MEN
13.35 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA
15.40 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
18.05 MI ABUELA ES UN PELIGRO 3
20.00 PROTEGIENDO AL ENEMIGO
22.00 DEADPOOL
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 BRISBANE INTERNATIONAL
13.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
A DÓNDE IR
CLUB OLD LIONS
(COSTANERA)
nHOY, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, NÉSTOR GARNICA, EL VISLUMBRA DEL ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, ARMANDITO SANTILLÁN JUNTO A LOS MÚSICOS DE SAN ESTEBAN, TUCHO RUFFA, MARIELA CARABAJAL, SALITRAL, LA GREDA, LA CRUZA DANZA, DANI CAMINOS Y BELÉN HERRERA.
nMAÑANA, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU, CUTI Y ROBERTO CARABAJAL LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, KALAMA, JOVITA SUBIRE, DANZA ASÍ, ÑAUPA CUNAN, TURAYQUI, EL MESTIZO, MARÍA EUGENIA DÍAZ, TAA HUAYRAS, GANADORES DEL PRECHACARERA Y DELEGACIÓN SALA DE LA “POCHA” RAMOS, FRÍAS.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+SÁBADO 6, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ LA OBRA “LA FOTO”, DE EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO, CON PABLO CABANILLAS, EZEQUIEL CHAVEZ, CLAUDIO C. RAMOS, JOEL CLOSS, GUSTAVO INFANTE Y BETIANA S. SANTILLÁN.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
05/01 - 06/01 21:00 (Subt) 00:00 (Subt)
JUMANJI: EN LA SELVA (3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)
05/01 - 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
JUMANJI: EN LA SELVA (2D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)
05/01 - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
05/01 - 06/01 22:30 (Subt) 00:50 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
05/01 - 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)
27, EL CLUB DE LOS MALDITOS (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
05/01 - 06/01 22:35 (Cast) 00:40 (Cast)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
05/01 - 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
05/01 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
JEEPERS CREEPERS 3 (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
05/01 - 06/01 22:50 (Subt) 00:55 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
JUMANJI: En la selva (2D) APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 17:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: En la selva (3D) APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELL. 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: El viaje de Ferdinand (2D) ATP
CASTELLANO 19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: El viaje de Ferdinand (3D) ATP
CASTELL.17:30- (TODOS LOS DÍAS)
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D) ATP C/ LEYENDA/ CASTELLANO 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI (2D) APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELL. 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
EL GRAN SHOWMAN (2D)ATP CASTELLANO 20:20 (TODOS LOS DÍAS)