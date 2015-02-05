CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Enero 2018

A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

Hoy 20:20 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 JOSÉ DE EGIPTO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.30 CINE. LAZOS PERFECTOS

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFFl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 RUSIA SALVAJE

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA HISTORIA DE DIOS

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 CINE ATP

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 LUNFARDO ARGENTO

16.00 LA TOCATA

17.00 DE A DOS

17.30 CICLO DE COLECCIÓN

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 - (2DA. EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

CANAL 4

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.21 FURIA EN DOS RUEDAS

09.01 HERENCIA DE FAMILIA

11.06 AKEELAH Y LAS LETRAS

13.12 ¡ADIÓS, LENIN!

15.35 NO ME QUITES A MI NOVIO

17.49 NOVIA FUGITIVA

20.07 PODER Y TRAICIÓN

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO

TCM

06.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.49 LA NIÑERA

08.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.31 LA NIÑERA

09.57 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

11.52 EL TERROR DE LAS CHICAS

13.40 OLIVER TWIST

16.07 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR

17.54 EL JINETE PÁLIDO

20.05 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

22.00 SHANGHAI KID

TNT

06.42 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

08.25 EL GRAN CASAMIENTO

09.56 SOY LEYENDA

11.37 PEARL HARBOR

14.49 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2

16.58 UNA PAREJA EXPLOSIVA

18.42 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA DE LAS SOBRAS

20.22 TODO UN PARTO

22.00 OUIJA

23.33 BUENOS VECINOS

01.16 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN

SPACE

06.00 WILLOW CREEK

07.33 NUEVE REINAS

09.39 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

12.52 ¿QUIÉN SOY?

14.42 LA PÁGINA OCHO

16.36 LA TIERRA PERDIDA

18.23 DETRÁS DE LAS PAREDES

20.01 MUNDO SURREAL

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO.

CAPÍTULO 2

CINECANAL

11.50 X-MEN

13.35 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

15.40 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

18.05 MI ABUELA ES UN PELIGRO 3

20.00 PROTEGIENDO AL ENEMIGO

22.00 DEADPOOL

SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 BRISBANE INTERNATIONAL

13.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

A DÓNDE IR

CLUB OLD LIONS

(COSTANERA)

nHOY, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, NÉSTOR GARNICA, EL VISLUMBRA DEL ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, ARMANDITO SANTILLÁN JUNTO A LOS MÚSICOS DE SAN ESTEBAN, TUCHO RUFFA, MARIELA CARABAJAL, SALITRAL, LA GREDA, LA CRUZA DANZA, DANI CAMINOS Y BELÉN HERRERA.

nMAÑANA, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU, CUTI Y ROBERTO CARABAJAL LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, KALAMA, JOVITA SUBIRE, DANZA ASÍ, ÑAUPA CUNAN, TURAYQUI, EL MESTIZO, MARÍA EUGENIA DÍAZ, TAA HUAYRAS, GANADORES DEL PRECHACARERA Y DELEGACIÓN SALA DE LA “POCHA” RAMOS, FRÍAS.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+SÁBADO 6, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ LA OBRA “LA FOTO”, DE EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO, CON PABLO CABANILLAS, EZEQUIEL CHAVEZ, CLAUDIO C. RAMOS, JOEL CLOSS, GUSTAVO INFANTE Y BETIANA S. SANTILLÁN.

CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

05/01 - 06/01 21:00 (Subt) 00:00 (Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA (3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)

05/01 - 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA (2D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)

05/01 - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

05/01 - 06/01 22:30 (Subt) 00:50 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

05/01 - 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)

27, EL CLUB DE LOS MALDITOS (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

05/01 - 06/01 22:35 (Cast) 00:40 (Cast)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

05/01 - 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

05/01 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

JEEPERS CREEPERS 3 (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

05/01 - 06/01 22:50 (Subt) 00:55 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

JUMANJI: En la selva (2D) APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 17:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva (3D) APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELL. 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand (2D) ATP

CASTELLANO 19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand (3D) ATP

CASTELL.17:30- (TODOS LOS DÍAS)

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D) ATP C/ LEYENDA/ CASTELLANO 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI (2D) APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELL. 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

EL GRAN SHOWMAN (2D)ATP CASTELLANO 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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